Трамп впервые за свое президентство ветировал решение Конгресса

Президент США Дональд Трамп впервые наложил вето на решение Конгресса, который отклонил декларацию американского президента о чрезвычайной ситуации на юго-западной границе страны.

Об этом сообщает АР.

Ожидается, что в ближайшие недели Трамп наложит свое второе вето из-за резолюции Конгресса, направленной на остановку поддержки США в борьбе коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Резолюция была одобрена после убийства журналиста Джамала Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Конгресс - это федеральный законодательный орган США, который состоит из двух палат - Палаты представителей и Сената.

Напомним: