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Трамп впервые за свое президентство ветировал решение Конгресса

Пятница, 15 марта 2019, 21:28
Трамп впервые за свое президентство ветировал решение Конгресса

Президент США Дональд Трамп впервые наложил вето на решение Конгресса, который отклонил декларацию американского президента о чрезвычайной ситуации на юго-западной границе страны.

Об этом сообщает АР.

Ожидается, что в ближайшие недели Трамп наложит свое второе вето из-за резолюции Конгресса, направленной на остановку поддержки США в борьбе коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Резолюция была одобрена после убийства журналиста Джамала Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Конгресс - это федеральный законодательный орган США, который состоит из двух палат - Палаты представителей и Сената.

Напомним:

  • Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
  • 14 марта контролируемый республиканцами Сенат США отклонил декларацию Дональда Трампа о чрезвычайной ситуации на юго-западной границе страны.
  • Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
  • Неправительственная организация Public Citizen подала иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.

Мария Думанская, УП

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Темы: СШАТрампветозаконодательство
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