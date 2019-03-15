Трамп впервые за свое президентство ветировал решение Конгресса
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Пятница, 15 марта 2019, 22:28
Президент США Дональд Трамп впервые наложил вето на решение Конгресса, который отклонил декларацию американского президента о чрезвычайной ситуации на юго-западной границе страны.
Об этом сообщает АР.
Ожидается, что в ближайшие недели Трамп наложит свое второе вето из-за резолюции Конгресса, направленной на остановку поддержки США в борьбе коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Резолюция была одобрена после убийства журналиста Джамала Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.
Конгресс - это федеральный законодательный орган США, который состоит из двух палат - Палаты представителей и Сената.
Напомним:
- Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
- Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
- 14 марта контролируемый республиканцами Сенат США отклонил декларацию Дональда Трампа о чрезвычайной ситуации на юго-западной границе страны.
- Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
- Неправительственная организация Public Citizen подала иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.
Мария Думанская, УП
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