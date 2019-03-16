Порошенко уволил руководителя Полтавщины и назначил и.о.

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Суббота, 16 марта 2019, 13:00

Исполняющим обязанности главы Полтавской областной госадминистрации назначен Роман Товстый. 

Об этом 16 марта на заседании Совета регионального развития Полтавской области сообщил президент Украины Петр Порошенко, пишет "Укринформ".

"Я сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко. Временно исполнять обязанности главы ОГА будет всем вам известный Роман Товстый", - заявил Порошенко.

Он отметил, что последнее слово в деле о подозрении главе ОГА Валерию Головко должен поставить суд.

"Но при этом должны быть созданы условия, чтобы расследование вызвало общественное доверие", - добавил Порошенко.

Напомним:

  • Детективы НАБУ выяснили, что руководитель Полтавской ОГА Валерий Головко и его первый заместитель Андрей Писоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
  • Сотрудники НАБУ провели обыски в Полтавской облгосадминистрации.
  • Головко и Писоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревают, при этом обвиненный в коррупции глава Полтавской ОГА лег в больницу.
  • 12 марта президент Украины обратился к Кабмину с просьбой направить ему представление на увольнение главы Полтавской ОГА. 

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Темы: Полтава Порошенко коррупция


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