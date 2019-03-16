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Порошенко уволил руководителя Полтавщины и назначил и.о.

Суббота, 16 марта 2019, 12:00
Порошенко уволил руководителя Полтавщины и назначил и.о.

Исполняющим обязанности главы Полтавской областной госадминистрации назначен Роман Товстый. 

Об этом 16 марта на заседании Совета регионального развития Полтавской области сообщил президент Украины Петр Порошенко, пишет "Укринформ".

"Я сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко. Временно исполнять обязанности главы ОГА будет всем вам известный Роман Товстый", - заявил Порошенко.

Он отметил, что последнее слово в деле о подозрении главе ОГА Валерию Головко должен поставить суд.

"Но при этом должны быть созданы условия, чтобы расследование вызвало общественное доверие", - добавил Порошенко.

Напомним:

  • Детективы НАБУ выяснили, что руководитель Полтавской ОГА Валерий Головко и его первый заместитель Андрей Писоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
  • Сотрудники НАБУ провели обыски в Полтавской облгосадминистрации.
  • Головко и Писоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревают, при этом обвиненный в коррупции глава Полтавской ОГА лег в больницу.
  • 12 марта президент Украины обратился к Кабмину с просьбой направить ему представление на увольнение главы Полтавской ОГА. 

Темы: ПолтаваПорошенкокоррупция
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