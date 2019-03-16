Порошенко уволил руководителя Полтавщины и назначил и.о.
Суббота, 16 марта 2019, 12:00
Исполняющим обязанности главы Полтавской областной госадминистрации назначен Роман Товстый.
Об этом 16 марта на заседании Совета регионального развития Полтавской области сообщил президент Украины Петр Порошенко, пишет "Укринформ".
"Я сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко. Временно исполнять обязанности главы ОГА будет всем вам известный Роман Товстый", - заявил Порошенко.
Он отметил, что последнее слово в деле о подозрении главе ОГА Валерию Головко должен поставить суд.
"Но при этом должны быть созданы условия, чтобы расследование вызвало общественное доверие", - добавил Порошенко.
Напомним:
- Детективы НАБУ выяснили, что руководитель Полтавской ОГА Валерий Головко и его первый заместитель Андрей Писоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
- Сотрудники НАБУ провели обыски в Полтавской облгосадминистрации.
- Головко и Писоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревают, при этом обвиненный в коррупции глава Полтавской ОГА лег в больницу.
- 12 марта президент Украины обратился к Кабмину с просьбой направить ему представление на увольнение главы Полтавской ОГА.