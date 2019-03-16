Порошенко уволил руководителя Полтавщины и назначил и.о.

Исполняющим обязанности главы Полтавской областной госадминистрации назначен Роман Товстый.

Об этом 16 марта на заседании Совета регионального развития Полтавской области сообщил президент Украины Петр Порошенко, пишет "Укринформ".

"Я сегодня в Полтаве подписал указ об увольнении господина Головко. Временно исполнять обязанности главы ОГА будет всем вам известный Роман Товстый", - заявил Порошенко.

Он отметил, что последнее слово в деле о подозрении главе ОГА Валерию Головко должен поставить суд.

"Но при этом должны быть созданы условия, чтобы расследование вызвало общественное доверие", - добавил Порошенко.

Напомним: