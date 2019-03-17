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Власти Новой Зеландии пообещали изменить правила оборота оружия после стрельбы в мечетях

Воскресенье, 17 марта 2019, 02:57

Власти Новой Зеландии пообещали изменить правила оборота оружия после массовой стрельбы в городе Крайстчерч, в результате которой погибли 50 человек.

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Арден, пишет The New Zealand Herald.

"Пока ведется работа над цепочкой событий, которые привели как к получению лицензии на оружие, так и к его приобретению, я могу сказать вам точно: наши законы об оружии изменятся", - подчеркнула она.

Отмечается, что сейчас гражданину Новой Зеландии достаточно иметь лицензию, которая не требует регистрации, чтобы купить полуавтоматические винтовки. Такая лицензия была у австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети.

Напомним:

  • В новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
  • Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
  • По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, это "один из самых мрачных дней" в истории страны.
  • Число погибших возросло до 50.
  • Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.
  • Брентона Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчарче, арестовали до 5 апреля.

Темы: теракторужие
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