Власти Новой Зеландии пообещали изменить правила оборота оружия после стрельбы в мечетях

Власти Новой Зеландии пообещали изменить правила оборота оружия после массовой стрельбы в городе Крайстчерч, в результате которой погибли 50 человек.

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Арден, пишет The New Zealand Herald.

"Пока ведется работа над цепочкой событий, которые привели как к получению лицензии на оружие, так и к его приобретению, я могу сказать вам точно: наши законы об оружии изменятся", - подчеркнула она.

Отмечается, что сейчас гражданину Новой Зеландии достаточно иметь лицензию, которая не требует регистрации, чтобы купить полуавтоматические винтовки. Такая лицензия была у австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети.

Напомним: