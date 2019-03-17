Порошенко заявил об угрозах выборам и попытках их сорвать

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Воскресенье, 17 марта 2019, 12:58

Попытки организации уличных беспорядков в местах встреч избирателей с кандидатами в президенты - угроза проведению выборов и попытка их сорвать. 

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с избирателями в центре Киева, пишет "Интерфакс-Украина". 

"Кампанию общения с избирателями пытаются перевести в формат уличных беспорядков. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов, сорвать их", - заявил Порошенко.

"И это .. точно не украинский сценарий. Обязанность украинской власти этого сценария никак не допустить", - добавил он.  

По его словам, авторы, заказчики, спонсоры и исполнители этого сценария "всеми правдами и неправдами провоцируют нас на применение грубой физической силы".

"Но потому мы и сильны, что не будем давать им такого подарка. Наш ответ – это наше с вами многотысячное противостояние, борьба за государство, собрание настоящих украинских патриотов", - заявил Порошенко. 

Также Порошенко заявил, что уверен в своей победе и отметил, что выборы будут "полностью отвечать европейским стандартам избирательной кампании" и "это будет честная победа". 

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Темы: выборы президента 2019 Порошенко Киев


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