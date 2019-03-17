Порошенко заявил об угрозах выборам и попытках их сорвать

Попытки организации уличных беспорядков в местах встреч избирателей с кандидатами в президенты - угроза проведению выборов и попытка их сорвать.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с избирателями в центре Киева, пишет "Интерфакс-Украина".

"Кампанию общения с избирателями пытаются перевести в формат уличных беспорядков. Это уже даже не грязная политическая технология. Это попытка поставить под угрозу сам факт проведения выборов, сорвать их", - заявил Порошенко.

"И это .. точно не украинский сценарий. Обязанность украинской власти этого сценария никак не допустить", - добавил он.

По его словам, авторы, заказчики, спонсоры и исполнители этого сценария "всеми правдами и неправдами провоцируют нас на применение грубой физической силы".

"Но потому мы и сильны, что не будем давать им такого подарка. Наш ответ – это наше с вами многотысячное противостояние, борьба за государство, собрание настоящих украинских патриотов", - заявил Порошенко.

Также Порошенко заявил, что уверен в своей победе и отметил, что выборы будут "полностью отвечать европейским стандартам избирательной кампании" и "это будет честная победа".

Порошенко добавил, что "все очень хорошо знают ставку нынешних выборов - сможем ли сохранить реальную независимость от России, способны ли противостоять попыткам Кремля вновь покорить Украину и сделать ее если не частью, то сателлитом империи?".

"Допустят ли украинцы реванш пророссийских сил и победу удобных для РФ кандидатов на выборах президента и Верховной Рады - как явных, так и скрытых, продолжит ли Украина путь в ЕС и НАТО? Ведь только будучи их полноправным членом, можно гарантировать подлинную независимость и безопасность страны", - заявил Порошенко.

"Мы знаем ставку нынешних выборов. И наш враг тоже знает. ... Для него не проблема выкрикрнуть "Слава Украине!", или "Слава нации", или даже "Смерть врагам!", или "Позор!". Не честно конечно, а когда надо поработать на телекамеру", - добавил он.

Глава государства отметил, что важным является вопрос, "отдадут ли избиратели свое государство популистам и марионеткам олигархов-беглецов и сделают бесполезными все страдания, которые вынесли на своих плечах в борьбе с агрессором и кризисом, который повлекла война".

"На такие вопросы нам предстоит дать ответ в течение двух недель и 31 марта", - заявил Порошенко.

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Напомним,