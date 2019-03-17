Причину взрывов под Ичней еще не установили - прокуратура
По делу о взрывах на складе боеприпасов под Ичней в Черниговской области в октябре 2018 года подозрение никому не объявляли и причина детонации боеприпасов не установлена.
Об этом сообщила Военная прокуратура Черниговского гарнизона на запрос Радио Свобода.
В прокуратуре отметили, что продолжается расследование по статьям "диверсия" и "небрежное отношение к военной службе".
"В ходе досудебного расследования причина детонации боеприпасов не установлена, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы", - говорится в ответе.
В ведомстве уточнили, что размер нанесенного ущерба пока неизвестен, "продолжается судебная товароведческая экспертиза военного имущества, техники и вооружения".
Напомним:
- В ночь на 9 октября 2018 года начались взрывы на 6-м арсенале Минобороны. В течение суток с 16-километровой зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.
- Силовые ведомства подозревали диверсию на складах и предполагали, что на арсенале была заложена взрывчатка.
- 16 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале №6 в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.
- 22 октября МВД сообщило, что взрывы на арсенале вблизи Ични прекратились.
- 7 ноября военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии.
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