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Причину взрывов под Ичней еще не установили - прокуратура

Воскресенье, 17 марта 2019, 22:28

По делу о взрывах на складе боеприпасов под Ичней в Черниговской области в октябре 2018 года подозрение никому не объявляли и причина детонации боеприпасов не установлена.

Об этом сообщила Военная прокуратура Черниговского гарнизона на запрос Радио Свобода.

В прокуратуре отметили, что продолжается расследование по статьям "диверсия" и "небрежное отношение к военной службе".

"В ходе досудебного расследования причина детонации боеприпасов не установлена, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы", - говорится в ответе.

В ведомстве уточнили, что размер нанесенного ущерба пока неизвестен, "продолжается судебная товароведческая экспертиза военного имущества, техники и вооружения".

Напомним:

  • В ночь на 9 октября 2018 года начались взрывы на 6-м арсенале Минобороны. В течение суток с 16-километровой зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.
  • Силовые ведомства подозревали диверсию на складах и предполагали, что на арсенале была заложена взрывчатка.
  • 16 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале №6 в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.
  • 22 октября МВД сообщило, что взрывы на арсенале вблизи Ични прекратились.
  • 7 ноября военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии.

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Темы: взрывЧерниговская областьпрокуратура
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