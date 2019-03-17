Причину взрывов под Ичней еще не установили - прокуратура

По делу о взрывах на складе боеприпасов под Ичней в Черниговской области в октябре 2018 года подозрение никому не объявляли и причина детонации боеприпасов не установлена.

Об этом сообщила Военная прокуратура Черниговского гарнизона на запрос Радио Свобода.

В прокуратуре отметили, что продолжается расследование по статьям "диверсия" и "небрежное отношение к военной службе".

"В ходе досудебного расследования причина детонации боеприпасов не установлена, отрабатываются основные следственные версии, продолжается проведение комплексной пожарно-технической, взрыво-технической, судебно-химической, безопасности жизнедеятельности и военной экспертизы", - говорится в ответе.

В ведомстве уточнили, что размер нанесенного ущерба пока неизвестен, "продолжается судебная товароведческая экспертиза военного имущества, техники и вооружения".

Напомним: