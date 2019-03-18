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Порошенко: Частных армий в Украине нет и не будет

Понедельник, 18 марта 2019, 23:53

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине есть одна армия, и никаких частных армий быть не может.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Укринформ".

"Позиция президента Украины абсолютно четкая - в Украине нет, не было и не будет никаких частных армий", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, когда в 2014 году олигархи пытались создать частные войска, были приняты решительные действия, чтобы этого не допустить.

"Решительные наши действия это ликвидировали. Это же будет и в 2019 году. Никто, кроме государства не будет иметь такую ​​монополию", - заявил президент.

Глава государства отметил, что в срыве выборов в том числе и таким способом заинтересованы в РФ.

"В срыве украинских выборов как в 2014, так и в 2019 году заинтересован один человек - Путин. И сегодня важно, кого он использует внутри страны для того, чтобы добиться своей цели", - сказал Порошенко

"Мы должны понимать, что кремлевские представители не обязательно должны быть одеты в кремлевского наемника, увешанного гранатами, быть представителями "русского мира" с российским триколором через плечо.

Они легко, выйдя на майданы, могут кричать и "Слава Україні", и "Україна - понад усе", и даже "Смерть ворогам". Это абсолютно никак не лишает Путина возможности их использовать", - добавил он.

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Напомним:

  • Ранее Порошенко заявил об угрозах выборам и попытках их сорвать 
  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов. 

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Темы: Порошенкоармиявыборы президента 2019
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