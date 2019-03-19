На хищении земли под Киевом попались еще двое служащих

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Вторник, 19 марта 2019, 17:01

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении еще 2 лицам, причастным к хищению особо ценных земель Нацакадемии аграрных наук под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Сообщено о подозрении еще 2 лицам. Действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение имущества), ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 (покушение на присвоение имущества) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, в хищении земли Нацакадемии аграрных наук подозревают уже 9 человек.

Напомним: 

  • Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что руководители Национальной академии аграрных наук и их родственники становятся владельцами земельных участков на территориях, которые ранее использовались подчиненными академии исследовательскими учреждениями.
  • Отмечалось, что такими земельными участками под Киевом владеют родственники президента академии Ярослава Гадзало.
  • Чтобы выяснить, кому раньше принадлежала эта земля и каким образом она перешла в собственность родственникам академика, журналисты приехали в Чабановский поселковый совет и встретили там сопротивление. На съемочную группу "Схем" напали.
  • После этого САП объявила о подозрении в завладении 13 га особо ценных земель в Киевской области 7 служащим Нацакадемии аграрных наук и областного управления Госземагентства.

Украинская правда

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Темы: Киевская область земля коррупция


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