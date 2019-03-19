На хищении земли под Киевом попались еще двое служащих

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении еще 2 лицам, причастным к хищению особо ценных земель Нацакадемии аграрных наук под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Сообщено о подозрении еще 2 лицам. Действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение имущества), ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 (покушение на присвоение имущества) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом, в хищении земли Нацакадемии аграрных наук подозревают уже 9 человек.

Напомним: