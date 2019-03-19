На хищении земли под Киевом попались еще двое служащих
1175 просмотров
Вторник, 19 марта 2019, 17:01
Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении еще 2 лицам, причастным к хищению особо ценных земель Нацакадемии аграрных наук под Киевом.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
"Сообщено о подозрении еще 2 лицам. Действия указанных лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение имущества), ч.3 ст.15, ч.5 ст.191 (покушение на присвоение имущества) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении.
Таким образом, в хищении земли Нацакадемии аграрных наук подозревают уже 9 человек.
Напомним:
- Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что руководители Национальной академии аграрных наук и их родственники становятся владельцами земельных участков на территориях, которые ранее использовались подчиненными академии исследовательскими учреждениями.
- Отмечалось, что такими земельными участками под Киевом владеют родственники президента академии Ярослава Гадзало.
- Чтобы выяснить, кому раньше принадлежала эта земля и каким образом она перешла в собственность родственникам академика, журналисты приехали в Чабановский поселковый совет и встретили там сопротивление. На съемочную группу "Схем" напали.
- После этого САП объявила о подозрении в завладении 13 га особо ценных земель в Киевской области 7 служащим Нацакадемии аграрных наук и областного управления Госземагентства.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua