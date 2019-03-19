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Денисова показала, что жизнь Вышинского в СИЗО не так страшна

Вторник, 19 марта 2019, 17:14

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала снимки помещения, где содержится обвиняемый в государственной измене главный редактор издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Соответствующие фото она опубликовала 19 марта в Facebook.

"Вчера адвокатом Вышинского была распространена информация, что гражданин Украины находится в Лукьяновском СИЗО в камере без электричества и матраса", - напомнила Денисова.

 

По ее словам, 19 марта работник департамента национального превентивного механизма секретариата омбудсмена проверил условия содержания Вышинского в СИЗО.

"По результатам проверки выявлено, что помещение, где содержится Вышинский, светлое (два окна) электрифицировано и чистое, имеет централизованное отопление и водоснабжение", - написала она.

 

Денисова также сообщила, что Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель, он обеспечен питьевой водой, бытовыми принадлежностями и посудой. 

 

"Условия содержания соответствуют требованиям законодательства и жалоб заключенный на них не предъявлял", - добавила омбудсмен. 

 

Напомним:

  • 19 марта уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что намерена прибыть в Киев для участия 20 марта в судебном заседании по делу обвиняемого в госизмене Вышинского.
  • Москалькова считает, что Вышинский "содержится в нечеловеческих условиях в Лукьяновском СИЗО Киева".
  • 9 февраля Херсонский городской суд продлил Вышинскому арест до 8 апреля.
  • В мае 2018 года Вышинского задержали и огласили ему подозрение в государственной измене.
  • Следствие считает, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
  • 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
  • 6 июля подозреваемому в госизмене Вышинскому сообщилио подозрении в незаконном хранении оружия.
  • 25 сентября 2018 года СБУ сообщила, что планирует объявить новые подозрения по делу Вышинского.
  • 14 января стало известно, что следствие завершило досудебное расследование в уголовном производстве против Вышинского и предоставило доступ к материалам досудебного расследования.

Украинская правда

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Темы: ВышинскийомбудсменСИЗОКиев
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