Денисова показала, что жизнь Вышинского в СИЗО не так страшна

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала снимки помещения, где содержится обвиняемый в государственной измене главный редактор издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Соответствующие фото она опубликовала 19 марта в Facebook.

"Вчера адвокатом Вышинского была распространена информация, что гражданин Украины находится в Лукьяновском СИЗО в камере без электричества и матраса", - напомнила Денисова.

По ее словам, 19 марта работник департамента национального превентивного механизма секретариата омбудсмена проверил условия содержания Вышинского в СИЗО.

"По результатам проверки выявлено, что помещение, где содержится Вышинский, светлое (два окна) электрифицировано и чистое, имеет централизованное отопление и водоснабжение", - написала она.

Денисова также сообщила, что Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель, он обеспечен питьевой водой, бытовыми принадлежностями и посудой.

"Условия содержания соответствуют требованиям законодательства и жалоб заключенный на них не предъявлял", - добавила омбудсмен.

Напомним: