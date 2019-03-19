"Нацкорпус" снова подрался с полицией на митинге Порошенко

Перед встречей президента Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национальных дружин" и "Национального корпуса" с правоохранителями

Об этом сообщает местное издание "Kurs".

Отмечается, что радикалы пришли на митинг, когда на сцене выступала группа "Тик". Сам Порошенко в город еще не приехал.

Представители "Нацдружин" принесли также плакаты "Свинарчуков за решетку" (Свинарчук – бывшая фамилия бизнес-партнера президента Гладковского).

"Правоохранители взяли пикетчиков в кольцо и оттеснили от митинга. Во время столкновений использовали слезоточивый газ", – говорится в сообщении.

После этого правоохранители выстроились границей между протестующими и сторонниками Порошенко.

"Нацдружины" скандируют: "Вместе и до конца". Сторонники президента отвечают: "Банду из города".

На месте столкновений присутствует начальник областной полиции Владимир Голубош.

В то же время, на официальной Facebook-странице Порошенко опубликовали видеозапись его встречи с местными, добавив, что "всегда приветливая Ивано-Франковская сегодня встретила по-особенному тепло".

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Напомним,