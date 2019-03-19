"Нацкорпус" снова подрался с полицией на митинге Порошенко

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Вторник, 19 марта 2019, 18:20

Перед встречей президента Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национальных дружин" и "Национального корпуса" с правоохранителями

Об этом сообщает местное издание "Kurs".

Отмечается, что радикалы пришли на митинг, когда на сцене выступала группа "Тик". Сам Порошенко в город еще не приехал.

 

Представители "Нацдружин" принесли также плакаты "Свинарчуков за решетку" (Свинарчук – бывшая фамилия бизнес-партнера президента Гладковского).

"Правоохранители взяли пикетчиков в кольцо и оттеснили от митинга. Во время столкновений использовали слезоточивый газ", – говорится в сообщении.

После этого правоохранители выстроились границей между протестующими и сторонниками Порошенко.

"Нацдружины" скандируют: "Вместе и до конца". Сторонники президента отвечают: "Банду из города".

 

На месте столкновений присутствует начальник областной полиции Владимир Голубош.

В то же время, на официальной Facebook-странице Порошенко опубликовали видеозапись его встречи с местными, добавив, что "всегда приветливая Ивано-Франковская сегодня встретила по-особенному тепло".

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Напомним

  • 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
  • Во время акции между участниками и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • Представители Нацкорпуса отправились также в Черкассы, где в субботу находился президент Петр Порошенко, и пытались прорваться к нему во время его выступления. 
  • В полиции заявили, что в результате попытки националистов прорваться к президенту пострадали 22 полицейских.
  • По факту событий в Черкассах начато уголовное производство по ч.2 ст.345 и ч.4 ст.296 УК Украины.
  • 10 марта двое подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах были задержаны, решением суда их отправили под домашний арест
  • 16 марта Нацкорпус провел акцию в центре Киева. В частности, во время акции под администрацией президента участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП из импровизированной рогатки игрушечными свиньями.
  • В тот же день в центре Полтавы во время визита Порошенко представители "Нацкорпуса" и "Нацдружин" бросали в полицейских мягкие игрушки в виде свинок, их задержала полиция.

Украинская правда

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