"Нацкорпус" снова подрался с полицией на митинге Порошенко
Перед встречей президента Петра Порошенко с избирателями в Ивано-Франковске произошли столкновения между представителями "Национальных дружин" и "Национального корпуса" с правоохранителями
Об этом сообщает местное издание "Kurs".
Отмечается, что радикалы пришли на митинг, когда на сцене выступала группа "Тик". Сам Порошенко в город еще не приехал.
Представители "Нацдружин" принесли также плакаты "Свинарчуков за решетку" (Свинарчук – бывшая фамилия бизнес-партнера президента Гладковского).
"Правоохранители взяли пикетчиков в кольцо и оттеснили от митинга. Во время столкновений использовали слезоточивый газ", – говорится в сообщении.
После этого правоохранители выстроились границей между протестующими и сторонниками Порошенко.
"Нацдружины" скандируют: "Вместе и до конца". Сторонники президента отвечают: "Банду из города".
На месте столкновений присутствует начальник областной полиции Владимир Голубош.
В то же время, на официальной Facebook-странице Порошенко опубликовали видеозапись его встречи с местными, добавив, что "всегда приветливая Ивано-Франковская сегодня встретила по-особенному тепло".
Читайте также: Игры патриотами: Как "Нацкорпус" и Аваков загоняют Порошенко
Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского
Напомним,
- 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
- Во время акции между участниками и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
- Представители Нацкорпуса отправились также в Черкассы, где в субботу находился президент Петр Порошенко, и пытались прорваться к нему во время его выступления.
- В полиции заявили, что в результате попытки националистов прорваться к президенту пострадали 22 полицейских.
- По факту событий в Черкассах начато уголовное производство по ч.2 ст.345 и ч.4 ст.296 УК Украины.
- 10 марта двое подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах были задержаны, решением суда их отправили под домашний арест.
- 16 марта Нацкорпус провел акцию в центре Киева. В частности, во время акции под администрацией президента участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП из импровизированной рогатки игрушечными свиньями.
- В тот же день в центре Полтавы во время визита Порошенко представители "Нацкорпуса" и "Нацдружин" бросали в полицейских мягкие игрушки в виде свинок, их задержала полиция.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua