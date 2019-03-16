"Нацкорпус" сходил под АП, забросал свиньями
В центре Киева участники акции, организованной "Нацкорпусом" с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном комплексе, отправились с Майдана Независимости к администрации президента через Европейскую площадь.
Как заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, к участию в акции "День гнева" присоединились "более 10 тысяч людей".
"Несмотря на такую погоду, все они пришли, потому что им "печет" то, что происходит", - заявил Билецкий, комментируя требования националистов о наказании коррупционеров.
Он добавил, что в следующий раз "будет горячее", если власти "не услышат наших требований".
С импровизированной сцены на Майдане выступали активисты и представители Нацкорпуса, а также мать Ирины Ноздровской и сестра нардепа Надежды Савченко Вера.
Как сообщает "Громадське", правоохранители полностью перекрыли правительственный квартал для движения автомобильного транспорта, перекрыты въезды на ул.Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская. На закрытую территорию могут попасть только жители прилегающих домов.
Проезд на подходах к администрации президента блокируют машины полиции.
В ходе время акции под администрацией президента участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП из импровизированной рогатки игрушечными свиньями.
Также представители Нацкорпуса заявили об "избиении и задержании" нескольких участников акции в Полтаве, где 16 марта находится президент Петр Порошенко, пытавшихся "задать ему вопросы".
В МВД Украины сообщили, что ситуация в Киеве "спокойная и контролируемая".
"Массовые мероприятия проходят без нарушений общественного порядка. В них принимает участие около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Напомним,
- 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
- Во время акции между участниками и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
- Представители Нацкорпуса отправились также в Черкассы, где в субботу находился президент Петр Порошенко, и пытались прорваться к нему во время его выступления.
- В полиции заявили, что в результате попытки националистов прорваться к президенту пострадали 22 полицейских.
- По факту событий в Черкассах начато уголовное производство по ч.2 ст.345 и ч.4 ст.296 УК Украины.
- 10 марта двое подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах были задержаны, решением суда их отправили под домашний арест.
- В свою очередь "Национальный корпус" анонсировал на 16 марта проведение на Майдане Независимости в центре Киева "всеукраинского масштабного протеста против коррупционеров, которые грабят армию".
- Также в Нацкорпусе заявили, что СБУ "готовит закладки оружия и взрывчатки в центре Киева, чтобы дискредитировать националистов".
- В посольстве США опубликовали предупреждение в связи с митингом, который запланировали националисты.
- По данным Нацполиции, 16 марта в Киеве на охрану правопорядка заступили три тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии, которые будут нести службу в местах проведения массовых мероприятий.