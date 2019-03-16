"Нацкорпус" сходил под АП, забросал свиньями

В центре Киева участники акции, организованной "Нацкорпусом" с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном комплексе, отправились с Майдана Независимости к администрации президента через Европейскую площадь.

Как заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, к участию в акции "День гнева" присоединились "более 10 тысяч людей".

"Несмотря на такую ​​погоду, все они пришли, потому что им "печет" то, что происходит", - заявил Билецкий, комментируя требования националистов о наказании коррупционеров.

Он добавил, что в следующий раз "будет горячее", если власти "не услышат наших требований".

С импровизированной сцены на Майдане выступали активисты и представители Нацкорпуса, а также мать Ирины Ноздровской и сестра нардепа Надежды Савченко Вера.

Как сообщает "Громадське", правоохранители полностью перекрыли правительственный квартал для движения автомобильного транспорта, перекрыты въезды на ул.Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская. На закрытую территорию могут попасть только жители прилегающих домов.

Проезд на подходах к администрации президента блокируют машины полиции.

В ходе время акции под администрацией президента участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП из импровизированной рогатки игрушечными свиньями.

Также представители Нацкорпуса заявили об "избиении и задержании" нескольких участников акции в Полтаве, где 16 марта находится президент Петр Порошенко, пытавшихся "задать ему вопросы".

В МВД Украины сообщили, что ситуация в Киеве "спокойная и контролируемая".

"Массовые мероприятия проходят без нарушений общественного порядка. В них принимает участие около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Фото - Эльдар сарахман, УП

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