"Нацкорпус" сходил под АП, забросал свиньями

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Суббота, 16 марта 2019, 13:49
фото - Эльдар Сарахман, УП

В центре Киева участники акции, организованной "Нацкорпусом" с требованием наказать виновных в хищениях в оборонном комплексе, отправились с Майдана Независимости к администрации президента через Европейскую площадь.

Как заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, к участию в акции "День гнева" присоединились "более 10 тысяч людей".

"Несмотря на такую ​​погоду, все они пришли, потому что им "печет" то, что происходит", - заявил Билецкий, комментируя требования националистов о наказании коррупционеров.

Он добавил, что в следующий раз "будет горячее", если власти "не услышат наших требований".

С импровизированной сцены на Майдане выступали активисты и представители Нацкорпуса, а также мать Ирины Ноздровской и сестра нардепа Надежды Савченко Вера.

Как сообщает "Громадське", правоохранители полностью перекрыли правительственный квартал для движения автомобильного транспорта, перекрыты въезды на ул.Шелковичная, Институтская, Лютеранская, Садовая, Круглоуниверситетская и Липская. На закрытую территорию могут попасть только жители прилегающих домов.

Проезд на подходах к администрации президента блокируют машины полиции.

В ходе время акции под администрацией президента участники скандировали "Свинарчуков за решетку!" и забросали АП из импровизированной рогатки игрушечными свиньями.

Также представители Нацкорпуса заявили об "избиении и задержании" нескольких участников акции в Полтаве, где 16 марта находится президент Петр Порошенко, пытавшихся "задать ему вопросы".

В МВД Украины сообщили, что ситуация в Киеве "спокойная и контролируемая".

"Массовые мероприятия проходят без нарушений общественного порядка. В них принимает участие около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
Фото - Эльдар сарахман, УП 

 

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Напомним, 

  • 9 марта представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме", в которых обвиняют окружение президента, в частности Олега и Игоря Гладковских (прежняя фамилия Свинарчук).
  • Во время акции между участниками и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • Представители Нацкорпуса отправились также в Черкассы, где в субботу находился президент Петр Порошенко, и пытались прорваться к нему во время его выступления. 
  • В полиции заявили, что в результате попытки националистов прорваться к президенту пострадали 22 полицейских.
  • По факту событий в Черкассах начато уголовное производство по ч.2 ст.345 и ч.4 ст.296 УК Украины.
  • 10 марта двое подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах были задержаны, решением суда их отправили под домашний арест
  • В свою очередь "Национальный корпус" анонсировал на 16 марта проведение на Майдане Независимости в центре Киева "всеукраинского масштабного протеста против коррупционеров, которые грабят армию".
  • Также в Нацкорпусе заявили, что СБУ "готовит закладки оружия и взрывчатки в центре Киева, чтобы дискредитировать националистов".
  • В посольстве США опубликовали предупреждение в связи с митингом, который запланировали националисты.
  • По данным Нацполиции, 16 марта в Киеве на охрану правопорядка заступили три тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии, которые будут нести службу в местах проведения массовых мероприятий.

Украинская правда

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Темы: Киев акции Порошенко Гладковский скандал


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