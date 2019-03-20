Ляшко жесткий с подчиненными и может обматерить

Кандидат в президенты Олег Ляшко на публике харизматичный, открытый, разговорчивый и простой, но с другой стороны он хитрец с развитой интуицией.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Стиль жизни кандидатов. Гриценко на рыбалке, Ляшко с собаками, Бойко в спортивном костюме".

"В отношениях со своими депутатами главный "радикал" очень жесткий и требовательный. Он обожает, когда его хвалят и относятся с пиететом. Но если что-то идет не по плану, в гневе Ляшко может легко обидеть своих подчиненных, употребляя нецензурную лексику. Проще говоря, может обматерить", - говорится в статье.

Ляшко обычно просыпается в 6-7 утра, а вечера проводит или на рабочих встречах, или на поздних телеэфирах.

"В течение дня больше всего времени с Ляшко находятся охранники и работники секретариата партии", - говорится в статье.

Если неделя свободная от парламента, то Ляшко отправляется в регионы на встречи с избирателями, где обязательно идет в народ, обещает решить все проблемы после победы и танцует с пенсионерками под романтические песни своих агитаторов.

"Свой аккаунт в Facebook Ляшко ведет сам, обожает читать хвалебные комментарии подписчиков, не терпит критику оппонентов. Если кто-то пишет негативные посты о лидере РПЛ – без сожаления блокирует аккаунты ненавистников", - говорится в статье.

Члены "Радикальной партии" уверяют УП, что Ляшко ест "вполне обычную пищу", обожает уху, морепродукты и запеченные ребрышки, к алкоголю относится сдержанно – может выпить 50 граммов хорошего виски или бокал белого вина.

"Когда-то давно Ляшко много курил, но бросил. Как нам известно, наркотики никогда не употреблял: говорит – боится, что могут понравиться", - со смехом объясняет УП один из близких соратников лидера РПЛ.

За последний год Ляшко взялся за свое здоровье, обустроил спортзал в собственном доме в Козине и регулярно тренируется.

"Чтобы отдохнуть от политики, Ляшко играет со своими собаками. В его доме живет десять собак, которых он любит, как родных детей. Еще один релакс "радикала" – караоке", - говорится в статье.

Отмечается, что ранее Ляшко активно экспериментировал со своим гардеробом и покупал брендовую одежду. Он носил люксовые костюмы Patrick Hellmann и Tom Ford.

"Теперь ради имиджа "простого парня" "радикал" подбирает недорогие, но изысканные наряды", - говорится в статье.

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