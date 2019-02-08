Что надо знать избирателю об Олеге Ляшко

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Пятница, 8 февраля 2019, 19:00
Дата і місце народження:
3 грудня 1972 року, Чернігів
Посада:
народний депутат, лідер Радикальної партії
Статки:
 задекларував 20,6 мільйонів гривень доходу за 2017 рік
Сім’я:
Одружений. Дружина – Росіта Сайранен, має дочку Владиславу

Політичний бекграунд

Вперше Ляшко намагався потрапити у ВР у 2002 році, коли самовисуванцем балотувався в окрузі №217 в Києві, але зайняв третє місце.

У 2006 році таки був обраний у парламент 5-го скликання від "Блоку Юлії Тимошенко". Після цього ще тричі потрапляв у Раду – у 2007 році від БЮТ, у 2012 як висуванець від "Радикальної партії Олега Ляшка", і в 2014 році, коли очолив список РПЛ.

Також у 2014 році зайняв третє місце на виборах президента, отримавши 8,32% голосів.

Наші публікації

Передвиборча програма

Передвиборча програма на сайті ЦВК

Головне:

  • зменшення кількості депутатів ВР до 250;
  • зменшення кількості міністерств до 10 і ліквідація посади прем’єр-міністра;
  • закон про імпічмент президента;
  • старих прокурорів і суддів звільнять, нових – оберуть на виборах;
  • перерахунок пенсій колишнім колгоспникам;
  • державне регулювання цін на ліки і продукти;
  • доступне житло для молоді;
  • збільшення держзамовлення на робітничі професії;
  • зниження комунальних тарифів;
  • підтримка національного виробника;
  • економічне зростання 8-10% на рік;
  • закріплення в Конституції землі за українськими селянами;
  • від 5000 гривень дотацій на худобу.

Погляди на ключові питання:

Донбас
Для миру на Донбасі готовий "зробити все, але не ціною капітуляції".
Крим
Вважає, що для повернення окупованого півострову "додається недостатньо зусиль" і закликав не обмінювати Крим на Донбас, бо "це – наші рідні території".
Зовнішня політика
Міжнародні партнери України повинні виконувати Будапештський меморандум, а з США буде укладена "пряма військова угода".

У 2016 році зробив заяву проти вступу України в НАТО, на його думку "наше майбутнє в нейтралітеті". Щодо членства в Євросоюзі – Ляшко впевнений, що "поки ми туди будемо йти, ЄС уже не буде".
Мовне питання
Під час виступу у парламенті в 2017 назвав українську мову "фундаментом для будівництва країни".

З якою стратегією йде на вибори

Напередодні президентських виборів-2019 Ляшко відійшов від образу "радикалу з вилами". Він все ще орієнтується на простого виборця з народу, це підтверджують його білборди про "народного президента" і питання про "високі тарифи чи високі пенсії".

Намагаючись схилити на свою користь виборця на Сході, Ляшко створює навколо себе образ такого собі "чиновника-господарника", що підтримує звичайних роботяг. Наприклад, він час від часу навідується на заводи та підприємства, не забуваючи розповідати про це на своїй сторінці в Facebook.

А ще головний радикал полюбляє нагадувати електорату на Донбасі, за яку футбольну команду вболіває.

Рейтинги

Група "Рейтинг", січень 2019
"Демократичні ініціативи", грудень 2018
"Рейтинг" – ті, хто визначився та має намір голосувати, похибка – 1,3%. "Демократичні ініціативи" – ті, хто збирається брати участь у виборах президента, похибка – не більше 2,3%.
*Олександр Шевченко

Скандали

Судимість

У січні 2010 року тодішній президент Віктор Ющенко продемонстрував матеріали кримінальних справ проти Ляшка, заявивши, що у нього було три судимості.

Відео допиту

Окрім цього, в жовтні 2010 року з'явилося відеодопиту Ляшка, на якому він визнає свої сексуальні стосунки з чоловіком на ім'я Боря.

Ляшко і Льовочкін

У грудні 2013 року журналіст Савік Шустер зізнався, що на його ток-шоу на телеканалі "Інтер" запрошувати Ляшка пропонували тодішні керівники Адміністрації президента. За склад учасників "Шустер Live" тоді відповідав російський медіаменеджер, політтехнолог Ігор Шувалов, якого називали людиною Сергія Льовочкіна.

Бійки

А ще Ляшко неоднаразово ставав учасником сутичок у Раді. Його політичними "спаринг-партнерами" були Адам Мартинюк, Ігор Єремеєв, Сергій Мельничук, Олександр Шевченко і Юрій Бойко.

Хто спонсор

У 2017 році журналісти з'ясували, що Радикальна партія приховує джерела фінансування, а в звіті її спонсорами вказані сам Ляшко та бухгалтер.

Але Ляшка вже довгий час пов’язують з олігархом Рінатом Ахметовим. Крім любові до донецького "Шахтаря", лідер Радикальной партії вкрай часто з'являється на ТРК "Україна" та в газеті "Сегодня".

Видання "Детектор Медіа" порахувало, що в 2017 році на телеканалі Ахметова показали аж 121 компліментарний сюжет про Ляшка і його політсилу.

А в лютому 2018 року людина Ахметова очолила виконавчий комітет РПЛ. Мова про Юрія Зінченка – колишнього директора одного з маріупольських підприємств з групи компаній "Метінвест", що належить олігарху.

Темы: виборы Ляшко


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