Что надо знать избирателю об Олеге Ляшко

Політичний бекграунд
Вперше Ляшко намагався потрапити у ВР у 2002 році, коли самовисуванцем балотувався в окрузі №217 в Києві, але зайняв третє місце.
У 2006 році таки був обраний у парламент 5-го скликання від "Блоку Юлії Тимошенко". Після цього ще тричі потрапляв у Раду – у 2007 році від БЮТ, у 2012 як висуванець від "Радикальної партії Олега Ляшка", і в 2014 році, коли очолив список РПЛ.
Також у 2014 році зайняв третє місце на виборах президента, отримавши 8,32% голосів.
Передвиборча програма
Передвиборча програма на сайті ЦВК
Головне:
- зменшення кількості депутатів ВР до 250;
- зменшення кількості міністерств до 10 і ліквідація посади прем’єр-міністра;
- закон про імпічмент президента;
- старих прокурорів і суддів звільнять, нових – оберуть на виборах;
- перерахунок пенсій колишнім колгоспникам;
- державне регулювання цін на ліки і продукти;
- доступне житло для молоді;
- збільшення держзамовлення на робітничі професії;
- зниження комунальних тарифів;
- підтримка національного виробника;
- економічне зростання 8-10% на рік;
- закріплення в Конституції землі за українськими селянами;
- від 5000 гривень дотацій на худобу.
Погляди на ключові питання:
У 2016 році зробив заяву проти вступу України в НАТО, на його думку "наше майбутнє в нейтралітеті". Щодо членства в Євросоюзі – Ляшко впевнений, що "поки ми туди будемо йти, ЄС уже не буде".
З якою стратегією йде на вибори
Напередодні президентських виборів-2019 Ляшко відійшов від образу "радикалу з вилами". Він все ще орієнтується на простого виборця з народу, це підтверджують його білборди про "народного президента" і питання про "високі тарифи чи високі пенсії".
Намагаючись схилити на свою користь виборця на Сході, Ляшко створює навколо себе образ такого собі "чиновника-господарника", що підтримує звичайних роботяг. Наприклад, він час від часу навідується на заводи та підприємства, не забуваючи розповідати про це на своїй сторінці в Facebook.
А ще головний радикал полюбляє нагадувати електорату на Донбасі, за яку футбольну команду вболіває.
Рейтинги
*Олександр Шевченко
Скандали
У січні 2010 року тодішній президент Віктор Ющенко продемонстрував матеріали кримінальних справ проти Ляшка, заявивши, що у нього було три судимості.
Окрім цього, в жовтні 2010 року з'явилося відеодопиту Ляшка, на якому він визнає свої сексуальні стосунки з чоловіком на ім'я Боря.
У грудні 2013 року журналіст Савік Шустер зізнався, що на його ток-шоу на телеканалі "Інтер" запрошувати Ляшка пропонували тодішні керівники Адміністрації президента. За склад учасників "Шустер Live" тоді відповідав російський медіаменеджер, політтехнолог Ігор Шувалов, якого називали людиною Сергія Льовочкіна.
А ще Ляшко неоднаразово ставав учасником сутичок у Раді. Його політичними "спаринг-партнерами" були Адам Мартинюк, Ігор Єремеєв, Сергій Мельничук, Олександр Шевченко і Юрій Бойко.
Хто спонсор
У 2017 році журналісти з'ясували, що Радикальна партія приховує джерела фінансування, а в звіті її спонсорами вказані сам Ляшко та бухгалтер.
Але Ляшка вже довгий час пов’язують з олігархом Рінатом Ахметовим. Крім любові до донецького "Шахтаря", лідер Радикальной партії вкрай часто з'являється на ТРК "Україна" та в газеті "Сегодня".
Видання "Детектор Медіа" порахувало, що в 2017 році на телеканалі Ахметова показали аж 121 компліментарний сюжет про Ляшка і його політсилу.
А в лютому 2018 року людина Ахметова очолила виконавчий комітет РПЛ. Мова про Юрія Зінченка – колишнього директора одного з маріупольських підприємств з групи компаній "Метінвест", що належить олігарху.
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