За год Ляшко заработал 20 миллионов и задекларировал дом в Козине

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Воскресенье, 1 апреля 2018, 19:55

За 2017 год лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко получил доход в размере 20,6 млн. грн.

Согласно данным декларации нардепа, из указанных средств 571 тыс. грн. Ляшко выиграл в лотерею "Фаворит спорт"; около 1,78 млн. грн получил в качестве банковских процентов; почти 17,78 млн. грн - от предоставления имущества в аренду и отчуждения недвижимости.

Кроме того, 512 тыс. грн Ляшко получил в виде заработной платы и средств на высполнение депутатских полномочий.

Доход его сожительницы Роситы Сайранен, с которой нардеп не состоит в браке, составил 559 тыс. грн от отчуждения имущества.

Вместе с тем Ляшко получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн. грн, и на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте. Там же он арендовал часть жилого дома.

Как и в предыдущей декларации, Ляшко указал, что владеет 6 земучастками в Княжичах и квартирой площадью почти 100 кв. м в Киеве.  При этом в декларации за 2017 год отсутствует квартира площадью 367 кв. м в Киеве, владельцем которой Ляшко был в прошлом году.

В совместной собственности с сожительницей у нардепа дачный дом и земучасток в Киеве.

В банках у нардепа находится 4,45 млн. грн, 713 тыс. долларов, наличными Ляшко держит 484 тыс. долларов и 70 тыс. евро, а также 839 тыс. грн.

Кроме того, в прошлом году нардеп арендовал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, а в собственности Роситы Сайранен появился Mercedes-Benz GLE 250.

Как известно, лидер РП, нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее на  сумму 571,045 гривен. В представительстве УНЛ отказались комментировать выигрыши Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

25 октября в НАПК, а 27 октября - в НАБУ заявили, что в ближайшее время проверят декларацию Ляшко о декларировании выигрыша в лотерею.

26 февраля Соломенский райсуд Киева предоставил доступ детективам НАБУ к документам обо всех выигрышах Ляшко.

Интерфакс-Украина

Темы: декларации Ляшко
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