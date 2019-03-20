В социологии Гринива Порошенко все еще второй

Лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживает 20,5% тех, кто пойдет голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" в середине марта.

Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко – 13,3%, третье – Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свой голос 9,5% респондентов.

За Юрия Бойко готовы проголосовать 6,9%, за Анатолия Гриценко – 6,2%, за Олега Ляшко – 4,1%.

Вместе с тем около 25,7% избирателей на данный момент еще не знают, за кого голосовать (среди тех, кто пойдет на выборы).

Наиболее вероятными победителями выборов большая часть респондентов считает Петра Порошенко (25,5%) или Владимира Зеленского (25,1%).

На выборах в Верховную Раду украинцы поддерживают партию "Слуга народа" (18,1%), БПП (10,7%) и ВО "Батькивщина" (9,9%).

Кроме этих партий, шансы попасть в парламент имеют оппозиционных платформа "За жизнь" (8,1%), "Гражданская позиция" (6,2%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,5%).

Опрос проходил 9-14 марта. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) с использованием планшетов по месту жительства респондента опросили 2000 человек во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет.

Статистическая погрешность исследования не превышает 2,1%.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" курирует политтехнолог президента Игорь Гринив.

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Напомним: