Холодницкий опубликует список дел о незаконном обогащении, которые закроют

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 28 марта опубликует перечень уголовных дел, которые закроют из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

Об этом он заявил 20 марта после заседания антикоррупционного комитета.

"Я дал прокурорам и детективам время до 27 марта изучить еще раз все эти материалы, где можно найти другой состав преступления или переквалифицировать, то это должно быть сделано. Где нет такой возможности, они будут подлежать закрытию", - сказал Холодницкий.

По его словам, 28 марта он лично опубликует весь список закрытых производств.

Холодницкий также рассказал, что по состоянию на 26 февраля антикоррупционные ведомства расследовали 65 производств, и все они подлежат закрытию.

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Напомним: