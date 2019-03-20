Холодницкий опубликует список дел о незаконном обогащении, которые закроют
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 28 марта опубликует перечень уголовных дел, которые закроют из-за отмены статьи о незаконном обогащении.
Об этом он заявил 20 марта после заседания антикоррупционного комитета.
"Я дал прокурорам и детективам время до 27 марта изучить еще раз все эти материалы, где можно найти другой состав преступления или переквалифицировать, то это должно быть сделано. Где нет такой возможности, они будут подлежать закрытию", - сказал Холодницкий.
По его словам, 28 марта он лично опубликует весь список закрытых производств.
Холодницкий также рассказал, что по состоянию на 26 февраля антикоррупционные ведомства расследовали 65 производств, и все они подлежат закрытию.
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Напомним:
- 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- По словам главы САП Назара Холодницкого, теперь уголовные дела по статье о незаконном обогащении должны быть закрыты постановлением суда или прокурора.
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.
- Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
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