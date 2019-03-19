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ЦИК: На выборах президента будет беспрецедентное количество наблюдателей

Вторник, 19 марта 2019, 01:14
ЦИК: На выборах президента будет беспрецедентное количество наблюдателей

На президентских выборах 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.

Об этом в эфире "Громадського" заявила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

По ее словам, наблюдателями на выборах в Украине могут быть национальные неправительственные организации и иностранцы - от иностранных государств или международных организаций.

"В этом году беспрецедентное количество - 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.

Мы были очень строги в проверке документов в ЦИК: для нас ключевым критерием является действительный факт существования этой организации, и обязательно в уставе, как вид деятельности организации должно быть наблюдение за выборами", - отметила Бернацкая.

Она добавила, что на сегодня уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей.

Бернацкая также заявила, что Центризбирком пока не знает о результатах проверки правоохранителями заявления "Нацдружин" о возможности применения силы во время выборов.

Напомним:

  • Наблюдатели от "Национальных дружин" могут применять силу на участках в случае фальсификаций, заявил их спикер.
  • ЦИК обратилась в СБУ и полицию из-за заявления "Нацдружин" о применении силы
  • Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что воля украинского народа во время выборов должна уважаться независимо от результата, а "титушки" или другие вооруженные группы не должны мешать выражать свою волю людям.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все попытки силового вмешательства в выборы представителями "Нацдружин" или других организаций будут жестко пресекаться.
  • Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКвыборы президента 2019
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