ЦИК: На выборах президента будет беспрецедентное количество наблюдателей
На президентских выборах 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.
Об этом в эфире "Громадського" заявила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.
По ее словам, наблюдателями на выборах в Украине могут быть национальные неправительственные организации и иностранцы - от иностранных государств или международных организаций.
"В этом году беспрецедентное количество - 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.
Мы были очень строги в проверке документов в ЦИК: для нас ключевым критерием является действительный факт существования этой организации, и обязательно в уставе, как вид деятельности организации должно быть наблюдение за выборами", - отметила Бернацкая.
Она добавила, что на сегодня уже зарегистрировано около тысячи иностранных наблюдателей.
Бернацкая также заявила, что Центризбирком пока не знает о результатах проверки правоохранителями заявления "Нацдружин" о возможности применения силы во время выборов.
Напомним:
- Наблюдатели от "Национальных дружин" могут применять силу на участках в случае фальсификаций, заявил их спикер.
- ЦИК обратилась в СБУ и полицию из-за заявления "Нацдружин" о применении силы
- Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что воля украинского народа во время выборов должна уважаться независимо от результата, а "титушки" или другие вооруженные группы не должны мешать выражать свою волю людям.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все попытки силового вмешательства в выборы представителями "Нацдружин" или других организаций будут жестко пресекаться.
- Выборы президента Украины пройдут 31 марта.