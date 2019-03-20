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Суд отказал в ходатайстве о допросе "грузинских снайперов" в деле Майдана - адвокат

Среда, 20 марта 2019, 22:30

Святошинский районный суд Киева 19 марта отказал в удовлетворении ходатайства о допросе так называемых "грузинский снайперов" по делу о расстрелах на Евромайдане в феврале 2014 года.

Об этом сообщает адвокат Евгения Закревская в Facebook.

Соответствующее ходатайство подали адвокаты беркутовцев. Они хотели допросить "грузинских снайперов" по видеоконференции из территории Беларуси, где они якобы сейчас находятся.

"Ранее аналогичное ходатайство в отношении части "свидетелей", которых я лично считаю плохими актерами, было удовлетворено и защите была предоставлена ​​возможность допросить их с территории Армении, где они, как указано в их заявлениях находились", - напомнила Закревская.

Предварительное поручение суда не выполнили "в связи с отсутствием указанных граждан в республике Армения, с территории которой они якобы были готовы свидетельствовать".

"При этом, как выяснилось, на момент их обращения в суд (07.12.2017 г.) Один из них на территории указанной страны не был с 2015 года, а другой - вообще - впервые ее посетил в январе 2018 года. Это и стало основанием возвращения поручения суда без выполнения", - пояснила адвокат.

Эти двое свидетелей сообщают, что готовы свидетельствовать из другой страны - из Беларуси. Однако они не предоставили доказательств своего пребывания на территории этой страны.

Поэтому суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе.

"То есть введя суд в заблуждение еще на предварительном этапе, грузинские снайперы потеряли шанс врать в суде по-крупному и под присягой", - считает адвокат.

Напоминаем:

  • В 2017 года итальянское телевидение показало фильм "Украина, скрытые истины", в котором утверждается, что людей на Майдане 20 февраля 2014 года расстреливали якобы два грузина и два литовца под руководством украинца и американца. В ГПУ считают этот фильм лживым.
  • Генпрокурор Юрий Луценко опровергал, что на Майдане в 2014 году могли работать снайперы, нанятые Михэилом Саакашвили.
  • 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве и выслали в Польшу – буквально накануне допроса в Святошинском райсуде Киева по делу расстрела на Майдане 4 года назад.
  • Адвокат экс-бойцов "Беркута" Александр Горошинский утверждал, что защита опросила грузин, которые якобы видели, как граждане Грузии и Прибалтики стреляли по людям на Майдане в 2014 году. Сейчас эти свидетели якобы находятся в Армении и есть запрос на их допрос.

Украинская правда
Темы: Майдансуддопрос
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