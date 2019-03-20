Суд отказал в ходатайстве о допросе "грузинских снайперов" в деле Майдана - адвокат

Святошинский районный суд Киева 19 марта отказал в удовлетворении ходатайства о допросе так называемых "грузинский снайперов" по делу о расстрелах на Евромайдане в феврале 2014 года.

Об этом сообщает адвокат Евгения Закревская в Facebook.



Соответствующее ходатайство подали адвокаты беркутовцев. Они хотели допросить "грузинских снайперов" по видеоконференции из территории Беларуси, где они якобы сейчас находятся.



"Ранее аналогичное ходатайство в отношении части "свидетелей", которых я лично считаю плохими актерами, было удовлетворено и защите была предоставлена ​​возможность допросить их с территории Армении, где они, как указано в их заявлениях находились", - напомнила Закревская.



Предварительное поручение суда не выполнили "в связи с отсутствием указанных граждан в республике Армения, с территории которой они якобы были готовы свидетельствовать".



"При этом, как выяснилось, на момент их обращения в суд (07.12.2017 г.) Один из них на территории указанной страны не был с 2015 года, а другой - вообще - впервые ее посетил в январе 2018 года. Это и стало основанием возвращения поручения суда без выполнения", - пояснила адвокат.



Эти двое свидетелей сообщают, что готовы свидетельствовать из другой страны - из Беларуси. Однако они не предоставили доказательств своего пребывания на территории этой страны.



Поэтому суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе.



"То есть введя суд в заблуждение еще на предварительном этапе, грузинские снайперы потеряли шанс врать в суде по-крупному и под присягой", - считает адвокат.

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