Большинство американцев хотя бы частично уверены в расследовании относительно РФ - опрос

Примерно 6 из 10 американцев имеют по крайней мере некоторую уверенность в справедливости расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно РФ, 33% - очень уверены, 37% - не очень или совсем не уверены в справедливом расследовании.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследований общественных связей Associated Press-NORC, передает "Голос Америки".

"Принятие Трампа в новом опросе составляет 40%, что немного больше, чем 34% в январе, во время временного закрытия правительства США, которое длилось месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержка Трампа со стороны американцев, по сравнению с предыдущими президентами США, стабильно колеблется в диапазоне от 35 до 45 процентов.

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