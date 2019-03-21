Большинство американцев хотя бы частично уверены в расследовании относительно РФ - опрос

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Четверг, 21 марта 2019, 05:12

Примерно 6 из 10 американцев имеют по крайней мере некоторую уверенность в справедливости расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно РФ, 33% - очень уверены, 37% - не очень или совсем не уверены в справедливом расследовании.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследований общественных связей Associated Press-NORC, передает "Голос Америки".

"Принятие Трампа в новом опросе составляет 40%, что немного больше, чем 34% в январе, во время временного закрытия правительства США, которое длилось месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержка Трампа со стороны американцев, по сравнению с предыдущими президентами США, стабильно колеблется в диапазоне от 35 до 45 процентов.

Напоминаем:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
  • Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • В январе тогдашний в.о. генерального прокурора США Мэтью Уитакер объявил, что Мюллер заканчивает свое расследование.

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Темы: США Росcия


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