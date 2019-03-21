Гриценко пообещал внести закон об импичменте после победы

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Четверг, 21 марта 2019, 11:12

Кандидат в президенты от "Гражданской позиции" пообещал, в случае победы на выборах президента, внести в Верховную Раду законопроект об импичменте.

Об этом он заявил во время выступления на акции в Ивано-Франковске и сообщил в Facebook.

"Гарант тоже будет нести ответственность за свои действия, среди первых законопроектов я внесу в парламент закон об импичменте", - сказал Гриценко.

По его словам, все, кто будет занимать ключевые должности, будут проходить проверку на полиграфе.

"Кто вышел за черту закона - будет отвечать. Кто украл - возвращать украденное. Честные же - спокойно работать", - добавил кандидат в президенты.

Гриценко предупредил, что толерантности к коррупции не будет.

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"Гриценко и его команда. Кто помогает лидеру "Гражданской позиции" идти на выборы"

Напомним:

  • Ранее Гриценко пообещал "обрубать руки" за коррупцию и кумовство.
  • Выборы президента состоятся 31 марта. Президента украинцы будут выбирать среди 39 кандидатов.
  • По результатам опроса института Яременко Гриценко занимает лишь 4 позицию, за него готовы проголосовать 10,7% опрошенных.
  • Службу безопасности в случае президентства Гриценко должен возглавить Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах, министром обороны станет Иван Апаршин, председателем Национального банка профессор Александр Савченко.

Украинская правда

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Темы: Гриценко виборы выборы президента 2019


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