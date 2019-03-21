Гриценко пообещал внести закон об импичменте после победы
Кандидат в президенты от "Гражданской позиции" пообещал, в случае победы на выборах президента, внести в Верховную Раду законопроект об импичменте.
Об этом он заявил во время выступления на акции в Ивано-Франковске и сообщил в Facebook.
"Гарант тоже будет нести ответственность за свои действия, среди первых законопроектов я внесу в парламент закон об импичменте", - сказал Гриценко.
По его словам, все, кто будет занимать ключевые должности, будут проходить проверку на полиграфе.
"Кто вышел за черту закона - будет отвечать. Кто украл - возвращать украденное. Честные же - спокойно работать", - добавил кандидат в президенты.
Гриценко предупредил, что толерантности к коррупции не будет.
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"Гриценко и его команда. Кто помогает лидеру "Гражданской позиции" идти на выборы"
Напомним:
- Ранее Гриценко пообещал "обрубать руки" за коррупцию и кумовство.
- Выборы президента состоятся 31 марта. Президента украинцы будут выбирать среди 39 кандидатов.
- По результатам опроса института Яременко Гриценко занимает лишь 4 позицию, за него готовы проголосовать 10,7% опрошенных.
- Службу безопасности в случае президентства Гриценко должен возглавить Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах, министром обороны станет Иван Апаршин, председателем Национального банка профессор Александр Савченко.
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