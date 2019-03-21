Гриценко пообещал внести закон об импичменте после победы

Кандидат в президенты от "Гражданской позиции" пообещал, в случае победы на выборах президента, внести в Верховную Раду законопроект об импичменте.

Об этом он заявил во время выступления на акции в Ивано-Франковске и сообщил в Facebook.

"Гарант тоже будет нести ответственность за свои действия, среди первых законопроектов я внесу в парламент закон об импичменте", - сказал Гриценко.

По его словам, все, кто будет занимать ключевые должности, будут проходить проверку на полиграфе.

"Кто вышел за черту закона - будет отвечать. Кто украл - возвращать украденное. Честные же - спокойно работать", - добавил кандидат в президенты.

Гриценко предупредил, что толерантности к коррупции не будет.

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"Гриценко и его команда. Кто помогает лидеру "Гражданской позиции" идти на выборы"

Напомним: