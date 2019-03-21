НАПК передало в полицию данные о незаконных взносах в фонд Гриценко

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Четверг, 21 марта 2019, 14:03

Национальное агентство по предупреждению коррупции передало в Нацполицию материалы относительно распорядителя избирательного фонда кандидата Анатолия Гриценко в связи с возможным поступлением более 3 миллионов гривен незаконных взносов.

Об этом сообщила член НАПК Наталья Корчак в Facebook.

"Материалы о возможных признаках уголовного преступления в отношении распорядителя накопительного счета избирательного фонда кандидата на пост президента Анатолия Гриценко, переданы в Нацполицию", - написала она.

По словам Корчак, НАПК выявило нарушения в осуществлении добровольных взносов в избирательный фонд – взносы поступили от лиц, которые по закону не имели права их осуществлять.

"Общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, составляет 3 миллиона 424 тысячи гривен", - написала член НАПК.

Она добавила, что распорядитель обязан отказаться от этих денег в течение 3 дней со дня, когда ему стало об этом известно. После этого на основании его заявления банк, в котором открыт счет избирательного фонда, должен перечислить такой взнос в госбюджет.

"Сейчас распорядитель указанного кандидата отказался от получения письма НАПК относительно поступления взносов с нарушениями", - подытожила Корчак.  

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"Батькивщина": кто скрывается за "спонсорами" из столичных окраин

Напомним: 

  • Ранее журналисты выяснили, что миллионы гривен на деятельность "Батькивщины" якобы жертвуют простые граждане Украины, а некоторые даже не догадываются об этом.
  • Полиция начала расследование о возможных манипуляции с денежными взносами в пользу "Батькивщины".
  • Сама Тимошенко заявила, что предприниматели финансируют партию через других лиц, чтобы избежать преследования.
  • Позже журналисты выяснили, что подставные спонсоры Тимошенко связаны с "газовым делом" беглого нардепа Александра Онищенко.
  • В 2017 году НАПК проводила проверку взносов, поступающих на счет партии "Батькивщина".
  • По данным движения ЧЕСТНО, "Батькивщина", которая тогда задекларировала 7,5 миллиона гривен пожертвований от граждан, часто фальсифицировала происхождение этих средств.

Украинская правда

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Темы: Гриценко выборы президента 2019 НАПК


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