НАПК передало в полицию данные о незаконных взносах в фонд Гриценко

Национальное агентство по предупреждению коррупции передало в Нацполицию материалы относительно распорядителя избирательного фонда кандидата Анатолия Гриценко в связи с возможным поступлением более 3 миллионов гривен незаконных взносов.

Об этом сообщила член НАПК Наталья Корчак в Facebook.

"Материалы о возможных признаках уголовного преступления в отношении распорядителя накопительного счета избирательного фонда кандидата на пост президента Анатолия Гриценко, переданы в Нацполицию", - написала она.

По словам Корчак, НАПК выявило нарушения в осуществлении добровольных взносов в избирательный фонд – взносы поступили от лиц, которые по закону не имели права их осуществлять.

"Общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, составляет 3 миллиона 424 тысячи гривен", - написала член НАПК.

Она добавила, что распорядитель обязан отказаться от этих денег в течение 3 дней со дня, когда ему стало об этом известно. После этого на основании его заявления банк, в котором открыт счет избирательного фонда, должен перечислить такой взнос в госбюджет.

"Сейчас распорядитель указанного кандидата отказался от получения письма НАПК относительно поступления взносов с нарушениями", - подытожила Корчак.

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