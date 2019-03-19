Подставные спонсоры Тимошенко связаны с "газовым делом" Онищенко – СМИ
В системе финансирования партии "Батькивщина", возглавляемой Юлией Тимошенко, фигурируют люди из так называемого "газового дела" нардепа-беглеца Александра Онищенко.
Об этом говорится в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом".
В 2018 году "Батькивщина" получила рекордную сумму пожертвований от физических и юридических лиц – более 150 миллионов гривен.
При этом журналисты выяснили, что большинство "доноров" – обычные украинцы, которые либо не знали, что их персональные данные использовали для проведения платежей, или на самом деле не владели такими суммами, которые переводили Тимошенко.
Одна из спонсоров "Батькивщины", кассирша супермаркета в пригороде Киев Наталья Зубарь, за год якобы перечислила партии почти 1,5 миллиона гривен. Еще столько же – ее сестра, и более миллиона гривен – племянник.
Кроме того, Зубарь значится бенефицеаром двух киевских фирм с уставными капиталами по 50 миллионов гривен в каждой.
Одна из них – ООО "Страховая компания "Надежная" – вывела журналистов на Александра Канцелярука. По данным следствия, он один из реализаторов так называемого "газового дела" Александра Онищенко – экс-нардепа, обвиняемого в хищении газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".
Более миллиона гривен в 2018 году пожертвовал "Батькивщине" Михаил Верман. Он известен как владелец компании "Арт-Эльм", которая также фигурирует в "газовом деле". Сейчас "Арт-Эльм" прекратил свое существование, но последний адрес регистрации фирмы совпадает с адресом прописки компаний Канцелярука.
И Юлия Тимошенко, и Александр Онищенко в комментариях журналистам опровергли информацию о сотрудничестве.
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Напомним:
- Ранее журналисты выяснили, что миллионы гривен на деятельность "Батькивщины" якобы жертвуют простые граждане Украины, а некоторые даже не догадываются об этом.
- Полиция начала расследование о возможных манипуляции с денежными взносами в пользу "Батькивщины".
- Сама Тимошенко заявила, что предприниматели финансируют партию через других лиц, чтобы избежать преследования.
- Нардеп Александр Онищенко, по версии следствия, с сообщниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
- Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.
- Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерполотказался объявлять Онищенко в международный розыск.
- В феврале 2019 года дело Онищенко направили в суд.
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