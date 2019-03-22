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Аваков рассказал о будущем "Народного фронта" на выборах

Пятница, 22 марта 2019, 10:05

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что партия "Народный фронт" определится с форматом участия в выборах в Верховную Раду после начала избирательной кампании.

Об этом он рассказал "Новому времени".

"Партия "Народный фронт" на своем съезде объявила об участии нашей политической силы в парламентских выборах. Когда начнется парламентская избирательная кампания, мы определимся с форматом нашего участия более конкретно", - сказал Аваков.

Министр считает, что после 21 апреля, то есть второго тура президентских выборов, "политический ландшафт страны изменится".

"Тогда и будем принимать решение о формате участия в парламентских выборах. Возможно, будет создано какое-либо объединение с политическими силами, которые поддерживают наши цели и ценности. В любом случае "Народный фронт" сохранит свою субъектность", - добавил он .

Также Аваков рассказал, что, как министр, в рабочем порядке общается со всеми кандидатами в президенты.

"Я встречался и с Тимошенко, и с Зеленским, и с Гриценко, и еще как минимум с десятью кандидатами, как правило, по их инициативе и по вопросам организации адекватного избирательного процесса", - сказал министр МВД.

По его словам, с действующим президентом Петром Порошенко у него "вполне рабочие отношения".

"Я член правительства, член СНБО. Каждый выполняет свою функцию. Я - функцию министра, он - функцию президента. В то же время я не являюсь членом избирательного штаба кандидата Порошенко. Отношения правоохранительных органов с избирательной командой Порошенко такие же, как и со всеми другими", - отметил Аваков.

Напомним:

  • Парламентские выборы в Украине состоятся 27 октября 2019 года.
  • Среди новых партий о намерении участвовать в выборах в ВР заявил "Национальный корпус", а также о планах создать свою политическую силу говорил певец Святослав Вакарчук, чтобы привести к власти "новых людей".
  • Однако, по результатам опросов, парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую поддерживают 22,4% тех, кто определился и намерен голосовать.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковвиборыВерховная РадаНародный фронтпартии
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