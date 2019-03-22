Богословская заплатила за Facebook-рекламу рублями – "ЧЕСНО"

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Пятница, 22 марта 2019, 14:47

Кандидат в президенты Инна Богословская оплачивает рекламу в Facebook российскими рублями.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО" со ссылкой на данные библиотеки рекламы Facebook.

Отмечается, что политик рекламируется с начала февраля. За это время ее официальная страница разместила 22 поста. Все они оплачены российскими рублями.

Пр этом целевая аудитория рекламы Богословской – мужчины в возрасте от 25 до 44 лет.

Диапазон расходов – от 500 до 999 российских рублей (в гривневом эквиваленте – от 211 до 422 грн). Таким образом, минимальная стоимость 22 рекламных сообщений кандидата составляла примерно 4642 грн.

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Результаты выборов. Что изменят голоса украинцев, которые до сих пор не определились?

Напомним:

  • Бывший народный депутат Инна Богословская перед подачей документов в Центральную избирательную комиссию принесла в банк 2,5 миллиона гривен в черном полиэтиленовом пакетеПервый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля.
  • Участие в них примут 39 кандидатов.
  • По данным опроса "Рейтинг", по состоянию на 15 марта лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать.
  • Вторую позицию рейтинга занимает Юлия Тимошенко (18,8%), третью - Петр Порошенко (17,4%).

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