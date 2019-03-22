Климкин обсудил заявления Луценко относительно Йованович с представителями США

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что ведомство плодотворно сотрудничает с послом США в Украине Мари Йованович и благодарно американскому дипломату и его команде за вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Об этом сообщает Укринформ.

По ее словам, глава МИД Павел Климкин поддерживает отличные отношения с послом США.

"Мы также высоко ценим личную роль посла Мари Йованович и ее команды в развитии стратегического партнерства между нашими государствами", - сказала она.

Зеленко отметила, что вопрос заявлений генпрокурора Юрия Луценко относительно посла США в Украине поднимался во время вчерашней встречи Климкина с делегацией американских сенаторов и конгрессменов и сегодня во время интервью западным СМИ.

"Министр иностранных дел Украины четко отметил, что США являются стратегическим союзником и другом. Он отметил, что мы благодарны за устойчивую поддержку Соединенных Штатов в противодействии российской агрессии, усилении санкционного давления на РФ, содействии в проведении реформ в Украине и достижении европейские и евроатлантические стандартов", - отметила пресс-секретарь МИД.

Напомним: