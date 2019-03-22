Климкин обсудил заявления Луценко относительно Йованович с представителями США
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что ведомство плодотворно сотрудничает с послом США в Украине Мари Йованович и благодарно американскому дипломату и его команде за вклад в развитие стратегического партнерства между двумя странами.
Об этом сообщает Укринформ.
По ее словам, глава МИД Павел Климкин поддерживает отличные отношения с послом США.
"Мы также высоко ценим личную роль посла Мари Йованович и ее команды в развитии стратегического партнерства между нашими государствами", - сказала она.
Зеленко отметила, что вопрос заявлений генпрокурора Юрия Луценко относительно посла США в Украине поднимался во время вчерашней встречи Климкина с делегацией американских сенаторов и конгрессменов и сегодня во время интервью западным СМИ.
"Министр иностранных дел Украины четко отметил, что США являются стратегическим союзником и другом. Он отметил, что мы благодарны за устойчивую поддержку Соединенных Штатов в противодействии российской агрессии, усилении санкционного давления на РФ, содействии в проведении реформ в Украине и достижении европейские и евроатлантические стандартов", - отметила пресс-секретарь МИД.
Напомним:
- Ранее президент Петр Порошенко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович, как представитель США и президента Дональда Трампа, имеет его полную личную поддержку.
- Генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
- В Государственном департаменте США ответили, что заявления Луценко ложные.
- В статье ТheНill, которая вышла после интервью Луценко, говорится, что генпрокурор обвинил Посольство США времен Обамы (в 2016 году) во вмешательстве в его расследования дел о коррупции, отметив, что посол США давала ему список "неприкасаемых", а также в том, что потом посол США отказался сотрудничать в расследовании возможного незаконного присвоения американской помощи в Украине.
- В подтверждение своего утверждения Луценко показывал письмо представителя США относительно дела о присвоении средств.
- В самом интервью Луценко говорит, что разговаривал с Йованович именно в контексте расследования присвоения помощи США на реформу ГПУ.
- "В то время мы имели случай хищения помощи правительства США на 4 миллиона долларов. И в этом отношении мы провели этот диалог (когда Йованович передавала список лиц, которых просила не преследовать – ред.). К сожалению, госпожа посол думала, что наши допросы украинских граждан, украинских государственных служащих, которые были частыми посетителями посольства США, бросали тень на антикоррупционную политику", - сказал Луценко.
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