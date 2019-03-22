Коломойский подумывает приехать – сделать "приятное" Порошенко

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Пятница, 22 марта 2019, 15:31

Олигарх Игорь Коломойский может приехать в Украину перед первым или вторым туром президентских выборов.

Об этом он рассказал в Израиле несколько недель назад журналисту ВВС Джону Фишеру, сообщает "ВВС News Украина", напоминая, что олигарх якобы имеет паспорта Украины, Израиля и Кипра.

На вопрос, боится ли он, что в случае возвращения в Украину его арестуют, Коломойский ответил "нет".

"Я могу хоть завтра приехать в Украину. Против меня не выдвинули никаких обвинений. Но я обеспокоен, что, учитывая количество судебных процессов между мной лично и НБУ или "ПриватБанком", мне через суд запретят выезд из страны", – сказал он.

Бизнесмен переживает, что может здесь "застрять".

Однако не исключает, что накануне выборов может вернуться в Украину.

"Я думаю о том, чтобы приехать в Украину перед первым туром или между первым и вторым, чтобы сделать "приятное" нашему уважаемому Петру Алексеевичу", – сказал Коломойский.

Бизнесмен заверил, что "персональной войны нет", но видеть Порошенко снова президентом он не хочет, потому что за время его президентства в Украине "лучше не стало",

"Таких позорных попыток узурпировать телепространство, как происходят при Порошенко, такого даже при Януковиче и Кучме не было. Чтобы звонили журналистам, давали "темники" из администрации, о чем говорить, о чем не говорить, как показывать", – заявил Коломойский.

В то же время, на вопрос, имеет ли он влияние на политику, собственник телеканала "1+1" ответил: "Если телевидение можно назвать политикой, то да".

"По моему глубокому убеждению, телевидение или журналистика – первая власть по своему влиянию и возможностям. Но я не могу решить, кто будет президентом", – добавил Коломойский.

Он также опроверг, что президентские выборы – это шанс отомстить за "ПриватБанк": "Нет, это не связанные вещи",

На вопрос, надеется ли бизнесмен вернуть "ПриватБанк", Коломойский ответил, что хочет "очистить свое имя", "наказать виновных" и "получить компенсацию в том или ином виде".

Он также намекнул, что не надеется на помощь Владимира Зеленского в этом вопросе, потому что "это не вопрос президента, это вопрос правительства и НБУ".

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Темы: Коломойский Порошенко Приват телевидение


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