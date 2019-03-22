НАПК повторно вызывает "на ковер" кандидата в президенты

941 просмотр 941 просмотр
Пятница, 22 марта 2019, 20:37

Национальное агентство по предупреждению коррупции повторно вызывает народного депутата от "Оппозиционного блока" и кандидата в президенты Александра Вилкула для дачи объяснений.

Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Отмечается, что со стороны нардепа НАПК усматривает признаки нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Аналогичные вопросы у Нацагентства есть к внефракционному депутату Вадиму Кривохатько.

Кроме народных избранников, НАПК вызывает для объяснений еще 13 человек, в том числе, заместителя городского головы Киева Вячеслава Непопа и депутата Киевсовета Владимира Гончарова.

Читайте также: Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Результаты выборов. Что изменят голоса украинцев, которые до сих пор не определились?

Напомним:

  • Журналисты сообщалили, что Вилкул скрывал в декларациях имущество гражданской жены и бывшей тещи, которым пользуется сам.
  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля. Участие в них примут 39 кандидатов.
  • По данным опроса "Рейтинг", по состоянию на 15 марта лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать.
  • Вторую позицию рейтинга занимает Юлия Тимошенко (18,8%), третью – Петр Порошенко (17,4%).

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАПК декларации Вилкул


powered by lun.ua
По теме
НАПК передало в полицию данные о незаконных взносах в фонд Гриценко 21 марта 2019, 14:03
Депутат, который когда-то задекларировал почти 600 квартир, начал прятать доходы 19 марта 2019, 14:36
Вилкула и экс-директора "Спецтехноэкспорта" ждут в НАПК 15 марта 2019, 14:44
Все новости
Главные новости
Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Водяного, есть погибший и раненый
Медведчук и Бойко обещают и дальше вести переговоры с Россией
Бойко и Медведчук в Москве встретились с Медведевым
Вслед за "скорыми" Тимошенко Гройсман выпустил именные спецавто
Все новости
здоровье

Спонтанная эрекция и припухлость груди у мальчиков: что с этим делать

социум

5 мифов о людях с синдромом Дауна

Фото

Как выглядят привычные вещи под микроскопом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів