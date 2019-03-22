НАПК повторно вызывает "на ковер" кандидата в президенты
Национальное агентство по предупреждению коррупции повторно вызывает народного депутата от "Оппозиционного блока" и кандидата в президенты Александра Вилкула для дачи объяснений.
Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Отмечается, что со стороны нардепа НАПК усматривает признаки нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Аналогичные вопросы у Нацагентства есть к внефракционному депутату Вадиму Кривохатько.
Кроме народных избранников, НАПК вызывает для объяснений еще 13 человек, в том числе, заместителя городского головы Киева Вячеслава Непопа и депутата Киевсовета Владимира Гончарова.
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Результаты выборов. Что изменят голоса украинцев, которые до сих пор не определились?
Напомним:
- Журналисты сообщалили, что Вилкул скрывал в декларациях имущество гражданской жены и бывшей тещи, которым пользуется сам.
- Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля. Участие в них примут 39 кандидатов.
- По данным опроса "Рейтинг", по состоянию на 15 марта лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать.
- Вторую позицию рейтинга занимает Юлия Тимошенко (18,8%), третью – Петр Порошенко (17,4%).