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НАПК повторно вызывает "на ковер" кандидата в президенты

Пятница, 22 марта 2019, 19:37
НАПК повторно вызывает на ковер кандидата в президенты

Национальное агентство по предупреждению коррупции повторно вызывает народного депутата от "Оппозиционного блока" и кандидата в президенты Александра Вилкула для дачи объяснений.

Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Отмечается, что со стороны нардепа НАПК усматривает признаки нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Аналогичные вопросы у Нацагентства есть к внефракционному депутату Вадиму Кривохатько.

Кроме народных избранников, НАПК вызывает для объяснений еще 13 человек, в том числе, заместителя городского головы Киева Вячеслава Непопа и депутата Киевсовета Владимира Гончарова.

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Результаты выборов. Что изменят голоса украинцев, которые до сих пор не определились?

Напомним:

  • Журналисты сообщалили, что Вилкул скрывал в декларациях имущество гражданской жены и бывшей тещи, которым пользуется сам.
  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля. Участие в них примут 39 кандидатов.
  • По данным опроса "Рейтинг", по состоянию на 15 марта лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать.
  • Вторую позицию рейтинга занимает Юлия Тимошенко (18,8%), третью – Петр Порошенко (17,4%).

Украинская правда
Темы: НАПКдекларацииВилкул
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