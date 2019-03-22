НАПК повторно вызывает "на ковер" кандидата в президенты

Национальное агентство по предупреждению коррупции повторно вызывает народного депутата от "Оппозиционного блока" и кандидата в президенты Александра Вилкула для дачи объяснений.

Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Отмечается, что со стороны нардепа НАПК усматривает признаки нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Аналогичные вопросы у Нацагентства есть к внефракционному депутату Вадиму Кривохатько.

Кроме народных избранников, НАПК вызывает для объяснений еще 13 человек, в том числе, заместителя городского головы Киева Вячеслава Непопа и депутата Киевсовета Владимира Гончарова.

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Результаты выборов. Что изменят голоса украинцев, которые до сих пор не определились?

Напомним: