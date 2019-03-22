Порошенко заявляет, что переговоры в "нормандском формате" возобновятся после выборов

Президент Петр Порошенко заявляет, что переговоры в "нормандском формате" с участием Украины, Германии, Франции и России по Донбассу возобновятся после президентских выборов.

Об этом Порошенко рассказал в эфире телеканала "Украина".



"Мы немедленно в "нормандском формате" восстановим переговоры и имплементируем компонент безопасности и после его имплементации у нас будет политическая часть, где те, кто живут на Донбассе, смогут выбрать себе местную власть", - сказал президент.



Кроме того, по его словам, после президентских выборов Украина поставит вопрос в ООН о миротворческом контингенте.

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Напомним: