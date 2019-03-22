Порошенко заявляет, что переговоры в "нормандском формате" возобновятся после выборов
Пятница, 22 марта 2019, 19:55
Президент Петр Порошенко заявляет, что переговоры в "нормандском формате" с участием Украины, Германии, Франции и России по Донбассу возобновятся после президентских выборов.
Об этом Порошенко рассказал в эфире телеканала "Украина".
"Мы немедленно в "нормандском формате" восстановим переговоры и имплементируем компонент безопасности и после его имплементации у нас будет политическая часть, где те, кто живут на Донбассе, смогут выбрать себе местную власть", - сказал президент.
Кроме того, по его словам, после президентских выборов Украина поставит вопрос в ООН о миротворческом контингенте.
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Напомним:
- Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.
Украинская правда