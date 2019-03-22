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Мюллер передал генпрокурору США отчет о вероятном вмешательстве РФ в американские выборы

Пятница, 22 марта 2019, 22:36

Спецпрокурор Роберт Мюллер передал свой отчет по расследованию о возможном вмешательстве России в американские выборы генеральному прокурору США Уильяму Барру.

Об этом сообщает The New York Times.

В свою очередь, генпрокурор Барр пообещал в ближайшие дни проинформировать Конгресс о результатах расследования спецпрокурора Мюллера.

Как отмечает издание, теперь Барр должен определить, в каком объеме он позволит поделиться с Конгрессом и, соответственно, с американской общественностью, информацией из отчета Мюллера - частично и в каком именно объеме или полностью.

Напоминаем:

  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
  • Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • В январе тогдашний в.о. генерального прокурора США Мэтью Уитакер объявил, что Мюллер заканчивает свое расследование.
  • Дональд Трамп призвал опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера относительно расследования вмешательства РФ в американские выборы.

Мария Думанская, УП
Темы: ТрампСШАРосcиявиборы
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