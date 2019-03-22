Мюллер передал генпрокурору США отчет о вероятном вмешательстве РФ в американские выборы

Спецпрокурор Роберт Мюллер передал свой отчет по расследованию о возможном вмешательстве России в американские выборы генеральному прокурору США Уильяму Барру.

Об этом сообщает The New York Times.



В свою очередь, генпрокурор Барр пообещал в ближайшие дни проинформировать Конгресс о результатах расследования спецпрокурора Мюллера.



Как отмечает издание, теперь Барр должен определить, в каком объеме он позволит поделиться с Конгрессом и, соответственно, с американской общественностью, информацией из отчета Мюллера - частично и в каком именно объеме или полностью.

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