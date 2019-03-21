Трамп призвал обнародовать отчет спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп призвал опубликовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера относительно расследования вмешательства РФ в американские выборы.

Об этом сообщает АР.

"Пусть доклад будет обнародован, пусть люди увидят это", - заявил Трамп журналистам.

Ранее Палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за обнародование окончательного отчета следствия спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в выборы в США в 2016 году.

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