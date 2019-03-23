Подкуп избирателей: У Тимошенко говорят, что Луценко ошибся
В партии "Батькивщина" заявили, что информация о задержании в Одесской участников сети подкупа избирателей с большой суммой наличных не соответствует действительности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВО "Батькивщина".
"Официально заявляем, что мы крайне возмущены этой провокацией. Информация в СМИ не соответствует действительности, этот факт изъятия крупной суммы денег произошел в одном из отделений "ПриватБанка", который является государственным и никакого отношения к партийным офисам партии "Батькивщина" не", - говорится в заявлении партии.
В Батькивщине заявили, что "провокация направлена на дискредитацию политической силы и кандидата в президенты Юлии Тимошенко".
"Наши юристы готовят иск в суд о защите чести и достоинства. Предполагаем, что скорее всего это были деньги для избирательной сети БПП, которые хранились в государственном банке одним из народных депутатов политсилы президента, что было сделано с целью конфиденциальности", - добавили в партии.
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Напомним,
- 23 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил о раскрытии правоохранительными органами "черного нала" для сети подкупа избирателей "кандидата Ю".
- По данным ГПУ, в Одесской области разоблачили факты незаконной организации избирательного процесса в пользу одной из политических сил, сеть действовала на территории 5 районов области - Балтского, Подольского, Окнянского, Кодимского и Савранского, а "черная" касса работала в режимном помещении одного из отделений "ПриватБанка" в г.Подольск.
- 21 февраля в офисах, связанных с "Батькивщиной", прошли массовые обыски СБУ и ГБР, по их результатам в СБУ заявили, что разоблачили "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
- 20 марта Луценко заявил, что правоохранительные органы задержали в г.Дубно Ровенской области местного участника сети подкупа избирателей, организованной "депутатом Д", для победы на выборах "кандидата Ю".
- Фамилию депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" заявляли, что речь идет о депутате Валерие Дубиле, которого 28 февраля ГБР вызвало на допрос, однако на допросы Дубиль не ходит.