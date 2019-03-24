Канал Коломойского оправдал шоу Зеленского в "день тишины": он там актер, а не кандидат

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Воскресенье, 24 марта 2019, 16:59

В передачах, которые будут транслировать на телеканале "1+1" в "день тишины" 30 марта, кандидат в президенты Владимир Зеленский не участвует, а в архивном выпуске "Вечернего Квартала" участвует как "актер, а не кандидат".

Так в пресс-службе группы "1+1 media", принадлежащий Игорю Коломойскому, объяснили запланированную на субботу трансляцию проектов "Студии Квартал 95".

"Медиагруппа считает, что не нарушает законодательство, показывая Зеленского - актера, так же как и каналы группы "1+1 media" или другие каналы могут транслировать события с участием президента при исполнении обязанностей главы государства, например, во время международных встреч", - заявили на "1+1".

На телеканале заявили, что программная сетка "не адаптируется под рекламу никаких политических сил и не претерпевает кардинальных изменений уже несколько лет".

"Студия Квартал 95" является долгосрочным партнером телеканала, с которым был заключен договор на несколько лет о производстве продуктов по заказу "1+1". Средняя продолжительность эфирного времени существенно не менялась. ... Среди передач, которые стоят в программе на 30 марта, "Рассмеши комика" и "Чистоньюз" - без участия кандидата в президенты, а выпуск "Вечернего Квартала" в этой день - архивный, и Зеленский там выступает в качестве актера, а не кандидата" , - заявили в медиахолдинге. 

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Напомним, 

  • 31 марта состоятся очередные выборы президента Украины, участие в них примут 39 кандидатов
  • Согласно ч. 2 статьи 57 закона "О выборах президента Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов.
  • 30 марта, в "день тишины", на телеканале "1+1" почти всю вторую половину дня будут транслироваться программы с участием кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского.

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Темы: выборы президента 2019 агитация телевидение Коломойский


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