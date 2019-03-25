В Венесуэле заявили, что российские военные прибыли в Каракас на переговоры

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Понедельник, 25 марта 2019, 03:29

В Венесуэле заявляют, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

Об этом заявил высокопоставленный венесуэльский чиновник, пишет DW.

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников", сообщает агентство AP.

В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания. 

Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.

В то же время российская служба агентства "Интерфакс", сообщает, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для "проведения двусторонних консультаций", их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов.

При этом, ссылаясь на венесуэльские источники, агентство сообщает, что  во главе группы российских военных в Каракас прилетел начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошуров.

Напомним:

  • В международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
  • По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар. 
  • Также сообщалось, что самолеты доставили 35 тонн груза.
  • 21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку отстранить от власти действующего президента Николаса Мадуро, который занимает должность с 2013 года.
  • 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента
  • Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США после того, как президент США Дональд Трамп поддержал Гуайдо. 
  • ЕС, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
  • МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
  • На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.

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Темы: Венесуэла Росcия


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