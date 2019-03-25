В Венесуэле заявили, что российские военные прибыли в Каракас на переговоры
В Венесуэле заявляют, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.
Об этом заявил высокопоставленный венесуэльский чиновник, пишет DW.
Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников", сообщает агентство AP.
В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания.
Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.
В то же время российская служба агентства "Интерфакс", сообщает, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для "проведения двусторонних консультаций", их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов.
При этом, ссылаясь на венесуэльские источники, агентство сообщает, что во главе группы российских военных в Каракас прилетел начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошуров.
Напомним:
- В международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
- По данным онлайн-сервисов, самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.
- Также сообщалось, что самолеты доставили 35 тонн груза.
- 21 января в Венесуэле группа военных совершила попытку отстранить от власти действующего президента Николаса Мадуро, который занимает должность с 2013 года.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента.
- Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США после того, как президент США Дональд Трамп поддержал Гуайдо.
- ЕС, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
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