В Венесуэле заявили, что российские военные прибыли в Каракас на переговоры

В Венесуэле заявляют, что сто российских военнослужащих прибыли в Каракас, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии.

Об этом заявил высокопоставленный венесуэльский чиновник, пишет DW.

Высокопоставленный чиновник из Венесуэлы подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными на борту. По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников", сообщает агентство AP.

В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания.

Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.

В то же время российская служба агентства "Интерфакс", сообщает, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для "проведения двусторонних консультаций", их визит связан с реализацией прежде подписанных контрактов.

При этом, ссылаясь на венесуэльские источники, агентство сообщает, что во главе группы российских военных в Каракас прилетел начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошуров.

Напомним: