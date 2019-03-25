Глава МИД о вояже Бойко и Медведчука в Москву: Что это было?

Министр иностранных дел Павел Климкин хочет знать, обсуждали ли кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Виктор Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключённых и военнопленных.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Главное – я это говорю не только как министр иностранных дел, но и как украинский гражданин – я бы очень хотел услышать от тех, кто ездил в Москву, как они обсуждали там вопрос освобождения наших заложников, политических заключённых и военнопленных, чего они достигли", – сказал Климкин.

"Как они обсуждали оккупированные территории и Донбасса, и Крыма. Если это не обсуждалось, или не были самыми главными вопросами в повестке дня, то у меня вопрос даже не с политической точки зрения: что это было?", – отмечает глава МИД.

По мнению Климкина, посещение столицы Российской Федерации кандидатом в президенты является демонстрацией позиции.

"Я бы не употреблял слово "визит" к этой поездке, это явно слишком высокий стиль. Что касается господина Медведчука, то ничто в его контактах с Россией не является для нас сюрпризом. Что касается посещения Москвы кандидатом в президенты Украины господином Бойко, то это, конечно, очень четкое высказывание позиции, даже демонстрация позиции", - сказал дипломат.

Министр отметил, что переговоры необходимо вести только с президентом РФ.

"Как мы знаем, в Москве стоит и необходимо разговаривать с одним человеком – с президентом России, который фактически определяет всю повестку дня", - уточнил он.

Напомним: