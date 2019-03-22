Визит Бойко и Медведчука в Москву может быть связан с остановленным терактом – СБУ
Служба безопасности обещает в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку визита кандидата в президенты Юрия Бойко и его соратника по политсиле Виктора Медведчука в Москву.
Об этом СБУ сообщила на официальной Facebook-странице.
"Вместе с тем, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", – говорится в сообщении.
В ведомстве приводят слова своего руководителя Василия Грицака, который утверждает, что "спецслужбы РФ любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас кремль".
Грицак считает, что Россия открыто "жертвует малым", чтобы заставить СБУ "переключиться на негодный объект" и способствовать приведению к власти тех, кто устраивает президента РФ Владимира Путина.
В то же время, пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии "Украинской правде" отметил, что "любой гражданин Украины, независимо от того, какое у него имя и какая у него должность, не может быть ограничен во въезде в Украину".
В ответ на вопрос про Медведчука, может ли украинец ездить и вести какие-то частные переговоры с властями страны-агрессора, Слободян сказал, что это "не вопрос к пограничникам".
"Со стороны пограничников – они прилетят, мы их как граждан Украины обязаны пропустить на территорию Украины. Если к ним есть вопросы у других правоохранительных органов, то эти правоохранительные органы будут действовать в пределах своих полномочий", – подчеркнул спикер Госпогранслужбы.
Напомним:
- 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
- После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
- 22 марта в Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы пытались устроить теракт в харьковском метрополитене.
- В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
- На первом съезде "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Медведчук, как глава политсовета партии, заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
- После этого 5 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука.
- В частности, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).
- Служба безопасности заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
- Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого 28 февраля ГБР вызвала на допрос.