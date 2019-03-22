Визит Бойко и Медведчука в Москву может быть связан с остановленным терактом – СБУ

Служба безопасности обещает в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку визита кандидата в президенты Юрия Бойко и его соратника по политсиле Виктора Медведчука в Москву.

Об этом СБУ сообщила на официальной Facebook-странице.

"Вместе с тем, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", – говорится в сообщении.

В ведомстве приводят слова своего руководителя Василия Грицака, который утверждает, что "спецслужбы РФ любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас кремль".

Грицак считает, что Россия открыто "жертвует малым", чтобы заставить СБУ "переключиться на негодный объект" и способствовать приведению к власти тех, кто устраивает президента РФ Владимира Путина.

В то же время, пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии "Украинской правде" отметил, что "любой гражданин Украины, независимо от того, какое у него имя и какая у него должность, не может быть ограничен во въезде в Украину".

В ответ на вопрос про Медведчука, может ли украинец ездить и вести какие-то частные переговоры с властями страны-агрессора, Слободян сказал, что это "не вопрос к пограничникам".

"Со стороны пограничников – они прилетят, мы их как граждан Украины обязаны пропустить на территорию Украины. Если к ним есть вопросы у других правоохранительных органов, то эти правоохранительные органы будут действовать в пределах своих полномочий", – подчеркнул спикер Госпогранслужбы.

Напомним: