Визит Бойко и Медведчука в Москву может быть связан с остановленным терактом – СБУ

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Пятница, 22 марта 2019, 19:30

Служба безопасности обещает в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку визита кандидата в президенты Юрия Бойко и его соратника по политсиле Виктора Медведчука в Москву.

Об этом СБУ сообщила на официальной Facebook-странице.

"Вместе с тем, мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене", – говорится в сообщении.

В ведомстве приводят слова своего руководителя Василия Грицака, который утверждает, что "спецслужбы РФ любым образом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас кремль".

Грицак считает, что Россия открыто "жертвует малым", чтобы заставить СБУ "переключиться на негодный объект" и способствовать приведению к власти тех, кто устраивает президента РФ Владимира Путина.

Напомним:

  • 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
  • После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • 22 марта в Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы пытались устроить теракт в харьковском метрополитене. 
  • В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
  • На первом съезде "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Медведчук, как глава политсовета партии, заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
  • После этого 5 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука.
  • В частности, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

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