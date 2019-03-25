Судьи, отменившие наказание за незаконные доходы, показали новые богатства

4676 просмотров
Понедельник, 25 марта 2019, 15:17

Несколько судей Конституционного суда, которые отменили наказание за незаконное обогащение чиновников, показали состояния, выросшие за прошлый год.

Соответствующие изменения зафиксированы в декларациях, которые обнародованы в Едином государственном реестре.

В частности, денежные активы Михаила Гультая и его жены с 2017 года выросли примерно на 2 миллиона гривен. В декларации судьи появилось на 500 тысяч гривен, 55 тысяч долларов и тысячу евро больше, чем было год назад.

У супругов заметно возросла прибыль: оба получают основную зарплату от Конституционного суда, у Гультая она выросла на 1,8 миллиона гривен, у жены – на 169 тысяч. Кроме того, семья начала получать проценты от банковских счетов, так как раньше декларировала только наличные накопления. У судьи также появилась пенсия.

Состояние семьи судьи Конституционного суда Михаила Запорожца за прошлый год тоже изменились. Его жена стала владелицей земельного участка в Киевской области стоимостью 228 тысяч гривен и машины Nissan Leaf 2017 за 636 тысяч. Расходов на это имущество семья на отметила, как и подарков или наследства.

При этом, согласно с декларацией, семья Запорожцев живет на судейскую зарплату (2,9 млн) и пенсию (58,7 тысяч). Среди других доходов – незначительная зарплата жены и социальные выплаты. Никаких денежных накоплений семья не задекларировала ни в этом, ни в прошлом году.

Обогатились в прошлом году и судья Сергей Сас вместе с женой – на 701,6 тысяч гривен. Зарабатывает в семье только судья – его зарплата выросла на 1,4 миллиона по сравнению с 2017 годом. Супруги также начали получать пенсию: всего 172,8 тысяч гривен в год на двоих.

В декларации судьи Олега Первомайского стало на 102 387 гривен и 8 200 долларов больше. В прошлом году мужчина заработал на различных должностях, включая судейскую и преподавание в нескольких университетах, более миллиона гривен – на 752 тысяч больше, чем в 2017 году.

Еще один судья, который проголосовал за отмену статьи о незаконном обогащении и уже подал электронную декларацию, – Владимир Мойсик. Он за прошлый год обогатился в два раза: с 500 тысяч гривен наличных накоплений в 2017 году до 1 095 911 гривен в 2018.

За 2018 Мойсик заработал больше 2,8 миллионов гривен, его жена – 50 249 гривен. Год назад их совокупный заработок был на 1,7 миллиона меньше.

По состоянию на 25 марта не все судьи КС подали электронные декларации, в частности, до сих пор не отчитался за прошлый год председатель суда Станислав Шевчук. Подача деклараций длится до 31 марта.

Читайте также: Закрытие 65 дел НАБУ и потеря транша МВФ: последствия решения Конституционного суда

Больше о Конституционном суде читайте также: Кто пытается установить контроль над Конституцией

Напомним:

  • 26 февраля Конституционный судпризнал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Отмену статьи не поддержали 4 из 18 судей Конституционного суда. Трое из них также выступили за отставку Станислава Шевчука с должности главы КС.

Соня Лукашова, для УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: декларации суд


powered by lun.ua
По теме
НАПК повторно вызывает "на ковер" кандидата в президенты 22 марта 2019, 20:37
40% украинских миллионеров женщины – ГФС 22 марта 2019, 13:12
Полицейского уволили, потому что вовремя не подал декларацию 19 марта 2019, 15:07
Все новости
Главные новости
Судьи, отменившие наказание за незаконные доходы, показали новые богатства
В Украину не пустили двух российских актеров: ездили в оккупированный Крым
СБУ о заявлениях своего "перебежчика": Этот урод пропил честь офицера
Глава МИД о вояже Бойко и Медведчука в Москву: Что это было?
Все новости
Опыт

Как эйчар из Макеевки променяла персонал на шерсть

еда

7 причин, почему стоит есть яйца на завтрак

афиша

StartUpGogolFest 2019: музыкальная программа фестиваля

Поиск по сайту
Архив
Весь архів