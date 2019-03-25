Березенко судится с Гриценко за честь и одну гривню

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Понедельник, 25 марта 2019, 19:50

Заместитель главы депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил, что подал в суд на кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства.

Об этом сообщил Березенко в Facebook.

"Подал иск в суд на Анатолия Гриценко о защите чести и достоинства. Требую от "честного кандидата" извинений за откровенную клевету и голословные заявления, которые, как и ожидалось, не имеют никаких оснований", - написал он.

По его словам, в иске он указал символическую сумму компенсации - одну гривню.

"Потому что считаю, что именно столько сегодня и стоит слово "самого честного" кандидата. Однако даже сейчас Гриценко еще имеет шанс извинится за свои слова и доказать, что "честных больше" не только на билбордах, но и в реальной жизни", - отметил Березники.

Напомним:

7 февраля кандидат в президенты Гриценко в эфире одного из телеканалов заявил, что президент Петр Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд грн на подкуп избирателей.

Одним из организаторов такого подкупа Гриценко назвал Березенко.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что также собирается подать в суд на Гриценко.

Украинская правда

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Темы: Гриценко БПП суд


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