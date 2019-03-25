Порошенко: РФ будет вынуждена принять решение о введении миротворцев ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия будет вынуждена согласиться на введение миротворцев ООН на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом он сказал в понедельник в интервью телеканалу "Прямой".

"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выдавят оккупационные войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, которые обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, которые вернут украинский контроль над неконтролированным участком украинско-российской границы.

Все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. И сегодня миротворцы будут гарантами выполнения этих положений , - подчеркнул Порошенко.

По его словам, в Украине есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма.

"У нас есть план, у нас есть график, мы имеем силы, мы имеем международную поддержку. И это абсолютно реалистичный план.

По оценкам Bloomberg, РФ потеряла больше 150 млрд долларов в результате санкций и оккупации Крыма, потеряла 10% ВВП. И это становится для России как "чемодан без ручки", и в России не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров и выполнять те международные соглашения, которые были подписаны, в том числе, с участием РФ", - заявил президент.

Напомним: