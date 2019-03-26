Пентагон выделит $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан дал разрешение на использование 1 млрд долларов для строительства 92-километрового участка стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает AFP.

"Шанахан уполномочил командира Инженерным корпусом армии США начать планирование и реализацию мероприятий на сумму до 1 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства будут использованы для строительства 57 миль (92 км) стены высотой 18 футов (5,5 м), ремонта дорог и установки освещения в районе границы "в поддержку министерства внутренней безопасности, таможенной и пограничной служб", а также " в поддержку национальной декларации о чрезвычайной ситуации от 15 февраля".

Напомним: