Пентагон выделит $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

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Вторник, 26 марта 2019, 06:21

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан дал разрешение на использование 1 млрд долларов для строительства 92-километрового участка стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает AFP.

"Шанахан уполномочил командира Инженерным корпусом армии США начать планирование и реализацию мероприятий на сумму до 1 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства будут использованы для строительства 57 миль (92 км) стены высотой 18 футов (5,5 м), ремонта дорог и установки освещения в районе границы "в поддержку министерства внутренней безопасности, таможенной и пограничной служб", а также " в поддержку национальной декларации о чрезвычайной ситуации от 15 февраля".

Напомним:

  • Трамп планирует выделить $8 млрд на пограничную стену в бюджете на 2020 год.
  • Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
  • Неправительственная организация Public Citizen подала иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.
  • Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

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Темы: США граница


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