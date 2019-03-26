КС с подачи завода Коломойского может забрать у государства 7 млрд – ЦПК

Конституционный суд решит, имеет ли право Национальное антикоррупционное бюро через суды признавать недействительными договоры, нарушение которых были обнаружены в ходе расследования.

Как отмечается в расписании суда, закрытое заседание назначено на 27 марта.

Производство суд открыл в октябре 2018 по жалобе "Запорожского завода ферросплавов" – предприятия, которое контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

У Антикоррупционного бюро есть полномочия просить суд признать недействительными сделки фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.

Завод Коломойского считает эти полномочия неконституционными.

По данным "Центра противодействия коррупции", государство потеряет около 7 млрд грн, если КС решит, что НАБУ действовало незаконно.

Активисты отмечают, что отмена соглашений через суд – это механизм остановки коррупционных схем на время, пока еще идет расследование по делу и еще не вынесены приговоры.

За 4 года работы НАБУ подало 42 иска, по которым признаны недействительными 92 сомнительные сделки.

"Благодаря этой работе юристов НАБУ к госпредприятиям вернутся 7 млрд грн. Если же Конституционный суд вынесет решение в пользу компании Коломойского, мы потеряем эти деньги", – объясняет юрист "ЦПК" Елена Щербань.

В 2017-2018 годах именно по этой процедуре, которую хочет отменить Запорожский завод ферросплавов, НАБУ отменило несколько его договоров. Из-за этого завод Коломойского должен вернуть государственномму Запорожьеоблэнерго долг в 164,9 млн грн.

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Напомним: