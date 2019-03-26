Бойко прокомментировал свою поездку в Москву
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Вторник, 26 марта 2019, 16:29
Сопредседатель "Оппозиционного платформы - За жизнь" и кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что его инициатива поехать в Москву, чтобы добиться "облегчения жизни людей", вызывает приступы бессильной ярости у власти.
Об этом он сказал во время рабочей поездки в Одесскую область, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, он имеет "четкий и понятный план по восстановлению мира" и именно это отличает его от других.
Бойко подчеркнул, что необходимо проводить прямые переговоры со всеми сторонами конфликта и для достижения мира в стране "нет другого пути, кроме как садиться за стол переговоров".
Напомним:
- 22 марта премьер России Дмитрий Медведев провел в Москве встречу с представителями "Оппозиционной платформы - За жизнь" кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
- После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
- Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.
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