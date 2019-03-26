Партия Гриценко скрыла, где взяла и как потратила более 20 миллионов – "ЧЕСНО"

Политическая партия "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко в отчетах за год за IV квартал 2018 года не указала, от кого получила финансовые взносы и на какую сумму.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

Согласно закону, финансовые отчеты политических партий должны содержать подробные данные о каждом взносе в пользу партии и о ее расходах, которые тоже отсутствуют в финотчете "Громадянської позиції".

В отчете партии только указано, что в течение IV квартала ее общий бюджет составил 23,8 миллиона гривен. Физические лица уплатили партии 972,8 тысячи гривен, а юридические – 22,8 миллиона гривен. Таким образом, взносы в пользу "Громадянської позиції" в IV квартале 2018 года были в 10 раз больше, чем за предыдущие 2,5 года

В отчете также отсутствует информация о совершенных платежах со счетов партии. Указано лишь, что на счета физических лиц политсила перечислила 3,2 миллиона гривен, на счета юрлиц – 18,3 миллиона.

"Можем только догадываться, что часть этих денег потратили на размещение наружной рекламы в октябре-декабре 2018 года", – говорится в материале.

Активисты говорят, что просили Нацагентство по предупреждению коррупции предоставить копию оригинала отчета с данными о вкладах и расходах. В ответ агентство сообщило, что в оригинале этой информации нет.

Также "ЧЕСНО" обращалось к "Громадянськой позиції" с просьбой прокомментировать ситуацию и предоставить финансовый отчет, однако партия проигнорировала запрос.

По подсчетам активистов, Анатолий Гриценко со дня регистрации в ЦИК до 17 марта потратил на телерекламу 36,5 миллиона гривен.

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Напомним: