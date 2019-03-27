Порошенко рассказал, когда Украина может достичь полной энергонезависимости

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Среда, 27 марта 2019, 04:23

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может достичь полной энергетической независимости в 2021-2022 годах.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Укринформ".

"Украине вешали на шею ярмо в виде обязательств покупать 52 млрд газа в год (по газовому контракту с РФ - ред.). Хочу еще раз напомнить, что в 2017 году Украина использовала 14 млрд кубов вместо 52, в 2018 году Украина использовала 10,5 млрд кубов.

Я подчеркиваю, если мы пройдем точку невозврата 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергетически независимой, мы прекратим импортировать газ", - заверил президент.

Он добавил, что на достижение энергонезависимости направлены, в том числе, монетизация субсидий, повышение энергоэффективности и интеграция в европейскую энергосистему.

Порошенко убежден, что пророссийских политиков такая позиция не устраивает.

"Еще выборов нет, а они, Бойко с Медведчуком, уже побежали говорить с Медведевым. Они не говорят о том, чтобы освободить наших военных, они не говорят о том, чтобы вывести оккупационные войска, они не говорят о прекращении войны, у них нет с РФ других тем разговора, кроме закупки газа", - отметил он.

Напомним:

  • 22 марта премьер России Дмитрий Медведев провел в Москве встречу с представителями "Оппозиционной платформы - За жизнь" кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
  • После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.
  • Сопредседатель "Оппозиционного платформы - За жизнь" и кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что его инициатива поехать в Москву, чтобы добиться "облегчения жизни людей", вызывает приступы бессильной ярости у власти.

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Темы: Порошенко газ энергетика


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