Из-за вояжа Бойко и Медведчука в РФ откроют уголовное производство

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Среда, 27 марта 2019, 12:10

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что ГПУ зарегистрирует уголовное производство в связи с полетом в Россию представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" кандидата в президенты Юрия Бойко и кума президента РФ Виктора Медведчука.

Об этом он сказал 27 марта на заседании Кабинета министров.

"Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопросы есть не только к аерослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку", - сказал Луценко

Генпрокурор заверил, что "законная реакция не замедлит быть".

Напомним:

  • 22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
  • После этого политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Медведчук Бойко Генпрокуратура


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