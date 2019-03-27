Из-за вояжа Бойко и Медведчука в РФ откроют уголовное производство

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что ГПУ зарегистрирует уголовное производство в связи с полетом в Россию представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" кандидата в президенты Юрия Бойко и кума президента РФ Виктора Медведчука.

Об этом он сказал 27 марта на заседании Кабинета министров.

"Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопросы есть не только к аерослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку", - сказал Луценко

Генпрокурор заверил, что "законная реакция не замедлит быть".

Напомним: