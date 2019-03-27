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У Гринива посчитали, что Порошенко выходит во второй тур

Среда, 27 марта 2019, 13:05
У Гринива посчитали, что Порошенко выходит во второй тур

За несколько дней до выборов президента наибольшую поддержку населения среди тех, кто намерен участвовать в голосовании, получает Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", который курирует политтехнолог президента Игорь Гринив.

За Зеленского готовы отдать голоса 24,6% опрошенных.

Действующего президент Петра Порошенко поддерживают 14,8% избирателей, а Юлию Тимошенко – 8,7%.

Пятую строчку занимает Юрий Бойко (7,9%), далее Анатолий Гриценко (6,4%) и Олег Ляшко (5,3%). 

 

Остальные кандидаты набирают меньше 4% процентов голосов. 

При этом сообщается, что 16,6% избирателей еще не определились и не знают, за кого отдадут свой голос в день голосования.

Этой категории респондентов задавали вопрос, к кому из кандидатов они склоняются больше.

15,4% ответили, что к Зеленскому, 9% – к Порошенко, 5,7% – к Бойко, 4,8% – к Тимошенко и 4,5% – к Гриценко. 

 

Опрос проходил с 20 по 25 марта среди 2 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) от 18 лет. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%.

Напомним, что 51% акций "Социс" принадлежит компании "Среднеевропейская агентство", учредителями которой являются дети Гринива – Роман-Даниил Гринив и Мария Процюк.

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Напомним:

  • По данным исследования КМИС, проведенного 14-22 марта, лидером среди кандидатов в президенты является Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1%. Порошенко и Тимошенко поддерживают 17,1% и 12,5% соответственно.
  • Согласно совместному исследованию КМИС, Центра Разумкова и социологической группы Рейтинг среди 15 тысяч человек, проведенному в первой половине марта, за Владимира Зеленского собираются голосовать 27,7% избирателей, за Юлию Тимошенко – 16,6%, за Петра Порошенко – 16,4%.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019Порошенкосоциология
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