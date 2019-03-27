Журналист The Hill снова написал о вмешательстве посольства США в работу "героя" Луценко

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Среда, 27 марта 2019, 16:22

В американском издании The Hill снова появился материал о якобы вмешательстве посольства Соединенных Штатов в работу украинских правоохранителей.

Материал вышел как личное мнение журналиста Джона Соломона.

Ранее этот журналист записал интервью с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Последний тогда заявил, что посол США Мари Йованович дала ему список лиц, которых не надо преследовать.

Теперь журналист утверждает, что этот список касался антикоррупционных активистов, которых спонсировал бизнесмен Джон Сорос и администрация тогдашнего президента Барака Обамы.

Такое указание украинское следствие якобы получило во время выборов президента Соединенных Штатов, на которых Сорос поддерживал соратницу Обамы Хиллари Клинтон.

Речь идет об активистах "Центра противодействия коррупции", против которых в 2016 году прокуратура открыла дело о присвоении средств правительства США.

В списке тех, кого не надо было преследовать, якобы был основатель "ЦПК" и два народных депутата, которые поддерживали активистов и антикоррупционные реформы. Их имена журналист не называет.

При этом он говорит про Луценко как о личности, которую "многие на Западе считают героем за два года тюрьмы после борьбы с российской агрессией" (во времена Януковича Луценко обвинили в незаконном оформлении на работу своего водителя, нарушениях с предоставлением ему квартиры и пенсии).

В "Центре противодействия коррупции" заявили, что готовят опровержение статьи.

Кроме того, активисты утверждают, что Луценко сам называл "бессмысленным" дело против них.

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Напомним:

  • Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • Госдеп США в ответ заявил, что слова Луценко ложные.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" также заявили, что генпрокурор сказал неправду и показал документ, который не касается Йованович.

Украинская правда

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Темы: Луценко США ЦПК Трамп


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