Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко показал документ, который не касается Йованович – ЦПК

Пятница, 22 марта 2019, 09:33
Луценко показал документ, который не касается Йованович – ЦПК

Центр противодействия коррупции заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко сказал неправду, когда заявлял о якобы передаче ему послом США Мари Йованович списка "неприкасаемых".

К такому выводу ЦПК пришел после анализа письма, опубликованного в статье ТheНill.

"Это единственный документ, который предоставил журналистам генпрокурор в подтверждение своих слов о так называемом списке "неприкасаемых". Однако подписан он был еще задолго до назначения Мари Йованович и касался сфабрикованного дела, что в свое время признавал и сам Луценко", - говорится в сообщении.

 
 

Речь шла об уголовном производстве по факту якобы хищения средств Центром противодействия коррупции, которое 16 марта 2016 года начал так называемый департамент Кононенко-Грановского.

Тогда следователи искали 4,4 миллиона долларов средств американских налогоплательщиков, которые, по их версии, должны были пойти на реформу ГПУ. В ЦПК уверяют, что никаких средств даже не получали.

В ЦПК добавили, что 4 апреля 2016 года заместитель главы миссии посольства США Джордж Кент направил письмо заместителю генпрокурора Виктора Шокина Юрию Столярчуку от имени тогдашнего посла Джеффри Паятта с разъяснением относительно фейкового дела о хищении средств на реформу ГПУ.

"Именно это письмо и передал американским журналистам Луценко в марте 2019 года", - отмечают антикоррупционеры.

В ЦПК добавили, что дело против них закрыли после назначения Луценко на должность генпрокурора в мае 2016 года.

Антикоррупционеры также напомнили, что Мари Йованович приступила к обязанностям посла США в Украине 29 августа 2016 года.

Cледует отметить, что в статье ТheНill, которая вышла после интервью Луценко, говорится, что генпрокурор обвинил Посольство США времен Обамы (в 2016 году) во вмешательстве в его расследования дел о коррупции, отметив, что посол США давала ему список "неприкасаемых", а также в том, что потом посол США отказался сотрудничать в расследовании возможного незаконного присвоения американской помощи в Украине.

В подтверждение своего утверждения Луценко показывал письмо представителя США относительно дела о присвоении средств.

"Мы серьезно обеспокоены этим расследованием, для которого мы не видим оснований", - писал в письме в прокуратуру представитель посольства Джордж Кент.

При этом в самом интервью Луценко говорит, что разговаривал с Йованович именно в контексте расследования присвоения помощи США на реформу ГПУ.

"В то время мы имели случай хищения помощи правительства США на 4 миллиона долларов. И в этом отношении мы провели этот диалог (когда Йованович передавала список лиц, которых просила не преследовать – ред.). К сожалению, госпожа посол думала, что наши допросы украинских граждан, украинских государственных служащих, которые были частыми посетителями посольства США, бросали тень на антикоррупционную политику", - сказал Луценко.

Напомним: 

  • Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
  • Также Луценко заявил, что расследует вмешательство из Украины в выборы в США в пользу Клинтон. 
  • 22 марта представитель Государственного департамента США на запрос "Украинской правды" ответил, что заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила "не преследовать", неправдивые.
  • 14 марта народный депутат Борислав Розенблат, который является обвиняемым по так называемому "янтарному делу", обнародовал запись, на которой человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.
  • 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
  • В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
  • В октябре 2017 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску нардепа Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к нардепу от БПП Сергею Лещенко. Он обвинял их в распространении материалов дела для влияния на выборы президента США. 
  • В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.
  • 7 марта суд в США дал экс-политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.
  • 13 марта американский суд приговорил Манафорта еще к 3,5 годам тюрьмы за совершение им ряда других преступлений – отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
  • В целом, после приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоЦПКСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Все новости...
Реклама: