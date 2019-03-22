Луценко показал документ, который не касается Йованович – ЦПК
Центр противодействия коррупции заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко сказал неправду, когда заявлял о якобы передаче ему послом США Мари Йованович списка "неприкасаемых".
К такому выводу ЦПК пришел после анализа письма, опубликованного в статье ТheНill.
"Это единственный документ, который предоставил журналистам генпрокурор в подтверждение своих слов о так называемом списке "неприкасаемых". Однако подписан он был еще задолго до назначения Мари Йованович и касался сфабрикованного дела, что в свое время признавал и сам Луценко", - говорится в сообщении.
Речь шла об уголовном производстве по факту якобы хищения средств Центром противодействия коррупции, которое 16 марта 2016 года начал так называемый департамент Кононенко-Грановского.
Тогда следователи искали 4,4 миллиона долларов средств американских налогоплательщиков, которые, по их версии, должны были пойти на реформу ГПУ. В ЦПК уверяют, что никаких средств даже не получали.
В ЦПК добавили, что 4 апреля 2016 года заместитель главы миссии посольства США Джордж Кент направил письмо заместителю генпрокурора Виктора Шокина Юрию Столярчуку от имени тогдашнего посла Джеффри Паятта с разъяснением относительно фейкового дела о хищении средств на реформу ГПУ.
"Именно это письмо и передал американским журналистам Луценко в марте 2019 года", - отмечают антикоррупционеры.
В ЦПК добавили, что дело против них закрыли после назначения Луценко на должность генпрокурора в мае 2016 года.
Антикоррупционеры также напомнили, что Мари Йованович приступила к обязанностям посла США в Украине 29 августа 2016 года.
Cледует отметить, что в статье ТheНill, которая вышла после интервью Луценко, говорится, что генпрокурор обвинил Посольство США времен Обамы (в 2016 году) во вмешательстве в его расследования дел о коррупции, отметив, что посол США давала ему список "неприкасаемых", а также в том, что потом посол США отказался сотрудничать в расследовании возможного незаконного присвоения американской помощи в Украине.
В подтверждение своего утверждения Луценко показывал письмо представителя США относительно дела о присвоении средств.
"Мы серьезно обеспокоены этим расследованием, для которого мы не видим оснований", - писал в письме в прокуратуру представитель посольства Джордж Кент.
При этом в самом интервью Луценко говорит, что разговаривал с Йованович именно в контексте расследования присвоения помощи США на реформу ГПУ.
"В то время мы имели случай хищения помощи правительства США на 4 миллиона долларов. И в этом отношении мы провели этот диалог (когда Йованович передавала список лиц, которых просила не преследовать – ред.). К сожалению, госпожа посол думала, что наши допросы украинских граждан, украинских государственных служащих, которые были частыми посетителями посольства США, бросали тень на антикоррупционную политику", - сказал Луценко.
Напомним:
- Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".
- Также Луценко заявил, что расследует вмешательство из Украины в выборы в США в пользу Клинтон.
- 22 марта представитель Государственного департамента США на запрос "Украинской правды" ответил, что заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что посол США в Украине Мари Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила "не преследовать", неправдивые.
- 14 марта народный депутат Борислав Розенблат, который является обвиняемым по так называемому "янтарному делу", обнародовал запись, на которой человек с голосом директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.
- 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
- В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
- В октябре 2017 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску нардепа Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к нардепу от БПП Сергею Лещенко. Он обвинял их в распространении материалов дела для влияния на выборы президента США.
- В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.
- 7 марта суд в США дал экс-политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3,9 лет тюрьмы за мошенничество.
- 13 марта американский суд приговорил Манафорта еще к 3,5 годам тюрьмы за совершение им ряда других преступлений – отмывание денег, препятствование правосудию, несообщение о лоббистской работе, которая принесла ему десятки миллионов долларов в течение более чем десяти лет.
- В целом, после приговоров двух судов Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.