Луценко показал документ, который не касается Йованович – ЦПК

Центр противодействия коррупции заявляет, что генпрокурор Юрий Луценко сказал неправду, когда заявлял о якобы передаче ему послом США Мари Йованович списка "неприкасаемых".

К такому выводу ЦПК пришел после анализа письма, опубликованного в статье ТheНill.

"Это единственный документ, который предоставил журналистам генпрокурор в подтверждение своих слов о так называемом списке "неприкасаемых". Однако подписан он был еще задолго до назначения Мари Йованович и касался сфабрикованного дела, что в свое время признавал и сам Луценко", - говорится в сообщении.

Речь шла об уголовном производстве по факту якобы хищения средств Центром противодействия коррупции, которое 16 марта 2016 года начал так называемый департамент Кононенко-Грановского.

Тогда следователи искали 4,4 миллиона долларов средств американских налогоплательщиков, которые, по их версии, должны были пойти на реформу ГПУ. В ЦПК уверяют, что никаких средств даже не получали.

В ЦПК добавили, что 4 апреля 2016 года заместитель главы миссии посольства США Джордж Кент направил письмо заместителю генпрокурора Виктора Шокина Юрию Столярчуку от имени тогдашнего посла Джеффри Паятта с разъяснением относительно фейкового дела о хищении средств на реформу ГПУ.

"Именно это письмо и передал американским журналистам Луценко в марте 2019 года", - отмечают антикоррупционеры.

В ЦПК добавили, что дело против них закрыли после назначения Луценко на должность генпрокурора в мае 2016 года.

Антикоррупционеры также напомнили, что Мари Йованович приступила к обязанностям посла США в Украине 29 августа 2016 года.

Cледует отметить, что в статье ТheНill, которая вышла после интервью Луценко, говорится, что генпрокурор обвинил Посольство США времен Обамы (в 2016 году) во вмешательстве в его расследования дел о коррупции, отметив, что посол США давала ему список "неприкасаемых", а также в том, что потом посол США отказался сотрудничать в расследовании возможного незаконного присвоения американской помощи в Украине.

В подтверждение своего утверждения Луценко показывал письмо представителя США относительно дела о присвоении средств.

"Мы серьезно обеспокоены этим расследованием, для которого мы не видим оснований", - писал в письме в прокуратуру представитель посольства Джордж Кент.

При этом в самом интервью Луценко говорит, что разговаривал с Йованович именно в контексте расследования присвоения помощи США на реформу ГПУ.

"В то время мы имели случай хищения помощи правительства США на 4 миллиона долларов. И в этом отношении мы провели этот диалог (когда Йованович передавала список лиц, которых просила не преследовать – ред.). К сожалению, госпожа посол думала, что наши допросы украинских граждан, украинских государственных служащих, которые были частыми посетителями посольства США, бросали тень на антикоррупционную политику", - сказал Луценко.

Напомним: