Второй тур: в паре Тимошенко-Порошенко почти 30% не поддержат никого

Если во второй тур выборов президента выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, 27,7% избирателей не отдадут голос за одного из них.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.

В таком случае оба кандидата имеют примерно равные шансы победу: за действующего президента готовы проголосовать 23,3%, а за лидера "Батькивщины" – 25,1%. Еще 11,2% респондентов не пойдут голосовать, а 12,6% отказались отвечать.

Если во второй тур пройдет шоумен Владимир Зеленский, у него есть шансы победить и Порошенко, и Тимошенко.

Так, в паре Зеленский-Порошенко, актера готовы поддержать 36,5%, а действующего президента – 22,7%. При этом 18,9% не отдают предпочтение ни одному, 9,6% не собирают идти на выборы, а 12,3% не стали отвечать.

Если Зеленский во втором туре будет конкурировать с Тимошенко, то за него могут проголосовать 33,5%, а за его оппонентку – 19,5%. В то же время, 9,9% не пойдут выбирать между актером и главой "Батькивщины", а 14,5% от ответа отказались.

Исследование проводилось с 21 по 26 марта 2019 года среди 2017 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте также: Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним: