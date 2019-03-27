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Второй тур: в паре Тимошенко-Порошенко почти 30% не поддержат никого

Среда, 27 марта 2019, 19:56

Если во второй тур выборов президента выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, 27,7% избирателей не отдадут голос за одного из них.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.

В таком случае оба кандидата имеют примерно равные шансы победу: за действующего президента готовы проголосовать 23,3%, а за лидера "Батькивщины" – 25,1%. Еще 11,2% респондентов не пойдут голосовать, а 12,6% отказались отвечать.

 

Если во второй тур пройдет шоумен Владимир Зеленский, у него есть шансы победить и Порошенко, и Тимошенко.

Так, в паре Зеленский-Порошенко, актера готовы поддержать 36,5%, а действующего президента – 22,7%. При этом 18,9% не отдают предпочтение ни одному, 9,6% не собирают идти на выборы, а 12,3% не стали отвечать.

 

Если Зеленский во втором туре будет конкурировать с Тимошенко, то за него могут проголосовать 33,5%, а за его оппонентку – 19,5%. В то же время, 9,9% не пойдут выбирать между актером и главой "Батькивщины", а 14,5% от ответа отказались.

 

Исследование проводилось с 21 по 26 марта 2019 года среди 2017 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй - 21 апреля. Участие в них примут 39 кандидатов.
  • По данным исследования КМИС, проведенного 14-22 марта, лидером среди кандидатов в президенты является Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1%. Порошенко и Тимошенко поддерживают 17,1% и 12,5% соответственно.
  • По данным опроса Центра Разумкова, 24,8% готовы поддержать Зеленского, 22,1% – Порошенко и 14,8% – Тимошенко.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019ПорошенкоТимошенкоЗеленскийсоциология
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