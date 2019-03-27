"ЦПК": В истории о вмешательстве США в работу Луценко есть 6 фейков

"Центр противодействия коррупции" утверждает, что журналист американского издания The Hill Джон Соломон 6 раз подал неправдивую информацию в статье о якобы вмешательство США в работу украинских правоохранителей.

Об этом "ЦПК" сообщает на своем сайте.

Речь идет о колонке журналиста, в которой он рассказывает, что посол Соединенных Штатов Мари Йованович сказала генпрокурору Украины Юрию Луценко не преследовать членов "ЦПК".

Однако активисты говорят, что уголовное дело против них, о которой пишет американец, открывал еще предыдущее генпрокурор Виктор Шокин. Обвинения касались хищения американской технической помощи в размере 4,4 млн долларов США.

"Это уголовное производство стало незаконным поводом для следователей получить доступ к банковским счетам, операциям и финансовым и бухгалтерским документам ЦПК", – отмечают активисты.

Однако Луценко после своего назначения назвал обвинения нелепыми и такими, которые "позорят Генеральную прокуратуру Украины". После этого дело закрыли.

Кроме того, активисты настаивают, что Луценко не мог получить от посла США список тех, кого не нужно преследовать, ведь на момент их первой встречи дело о хищении средств уже закрыли.

Еще один фейк, который по мнению "ЦПК" распространил американский журналист, касался лично генпрокурора. В колонке говорится, что Луценко на Западе знали как "героя, которые отсидео два года в тюрьме за борьбу с российской агрессией".

Однако активисты напомнили, что чиновника осудили в 2012 году, то есть за 2 года до начала российской агрессии в Украине. Обвинения касались хищения средств Министерства внутренних дел под руководством Луценко и злоупотребления служебным положением.

"Центр противодействия коррупции" также говорят, что их финансирует не только бизнесмен Джордж Сорос и правительство США, о которых писал журналист, но и другие доноры и обычные граждане Украины.

Кроме того, активисты ответили на упреки журналиста о том, что якобы просили Соединенные Штаты отдать 250 млн долларов бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, осужденного за отмывание средств.

"Мы обратились к правительству США воздержаться от возвращения украденных активов Лазаренко назад коррумпированному правительству Украины", – говорится в материале.

Антикоррупционеры объясняют, что призвали США вернуть средства через специальный независимый фонд.

Журналист Соломон также утверждал, что украинские активисты не ответили не его запросы о комментарии. Однако "ЦПК" говорит, что в последнее время автор статьи к ним не обращался. Единственное письмо они якобы получили еще в октябре 2018 года и решили не отвечать из-за того, что "Соломон имеет противоречивую репутацию среди американских медиа из-за распространения манипулятивной и предвзятой информации".

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Напомним: