Оккупанты арестовали девять крымскотатарских активистов
Суд в аннексированном Россией Крыму взял под арест девять крымских татар, задержанных ранее по подозрению в причастности к деятельности запрещённой в России организации "Хизб-ут-Тахрир".
Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк.
В четверг ожидается суд по мере пресечения для ещё 11 задержанных в среду крымскотатарских активистов. Ещё четыре человека объявлены в розыск.
Под арест отправлены 9 человек: Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтнабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фархат Базаров, Сервер Газиев, Сейран Муртаза, Эрфан Османов.
Адвокат одного из арестованных Рустема Сейтхалилова Константин Рустемов в комментарии Крым.Реалии сказал, что судебное заседание в отношении его подзащитного длилось несколько минут.
Напомним:
- 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
- Минимум 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.
- Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в Крыму "началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар" и что она все больше напоминает "облавы сталинских чекистов 1930-50-х годов".
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