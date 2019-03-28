Оккупанты арестовали девять крымскотатарских активистов

Суд в аннексированном Россией Крыму взял под арест девять крымских татар, задержанных ранее по подозрению в причастности к деятельности запрещённой в России организации "Хизб-ут-Тахрир".

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк.

В четверг ожидается суд по мере пресечения для ещё 11 задержанных в среду крымскотатарских активистов. Ещё четыре человека объявлены в розыск.

Под арест отправлены 9 человек: Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтнабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фархат Базаров, Сервер Газиев, Сейран Муртаза, Эрфан Османов.

Адвокат одного из арестованных Рустема Сейтхалилова Константин Рустемов в комментарии Крым.Реалии сказал, что судебное заседание в отношении его подзащитного длилось несколько минут.

Напомним: