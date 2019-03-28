Гриценко рассказал о своих первых законах на посту президента

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что среди первых законодательных инициатив, которые он планирует реализовать на посту главы государства - изменение избирательного законодательства и лишения правоохранительных органов воздействия на экономические процессы.

Об этом он рассказал в программе "Обратный отсчет" на Общественном телеканале в среду вечером.

По его словам, он планирует законодательно лишить СБУ, прокуратуру, Нацполицию возможности влиять на экономические процессы.

Гриценко отметил, что также приоритетным будет блок законодательных инициатив, связанных с изменением избирательного законодательства.

"В этом пакете будет запрет чрезмерной политической рекламы на центральных канале, новая избирательная система и ответственность депутатов, которые голосуют чужими кнопками или не участвуют в заседаниях", - сказал кандидат в президенты.

"Мы сейчас дорабатываем законопроекты. Их несколько десятков, разработанные совместно с Украинской Радой Бизнеса. Это инициатива налогового дерегуляторного характера, которые позволят поднять экономику", - рассказал он.

Политик добавил, что кроме того, среди тех законопроектов, которые предусмотрены - проверка на полиграфе для борьбы с коррупцией, провокация взятки, закон об импичменте президента, экологические инициативы и большой экономический блок.

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