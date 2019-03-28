Гриценко рассказал о своих первых законах на посту президента
Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что среди первых законодательных инициатив, которые он планирует реализовать на посту главы государства - изменение избирательного законодательства и лишения правоохранительных органов воздействия на экономические процессы.
Об этом он рассказал в программе "Обратный отсчет" на Общественном телеканале в среду вечером.
По его словам, он планирует законодательно лишить СБУ, прокуратуру, Нацполицию возможности влиять на экономические процессы.
Гриценко отметил, что также приоритетным будет блок законодательных инициатив, связанных с изменением избирательного законодательства.
"В этом пакете будет запрет чрезмерной политической рекламы на центральных каналах, новая избирательная система и ответственность депутатов, которые голосуют чужими кнопками или не участвуют в заседаниях", - сказал кандидат в президенты.
"Мы сейчас дорабатываем законопроекты. Их несколько десятков, разработанные совместно с Украинской Радой Бизнеса. Это инициатива налогового дерегуляторного характера, которые позволят поднять экономику", - рассказал он.
Политик добавил, что кроме того, среди тех законопроектов, которые предусмотрены - проверка на полиграфе для борьбы с коррупцией, провокация взятки, закон об импичменте президента, экологические инициативы и большой экономический блок.
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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко
Что надо знать избирателю об Анатолии Гриценко
Напомним:
- 1 марта в пользу Анатолия Гриценко отказался от участия в выборах президента мэр Львова Андрей Садовый.
- 23 марта Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах 2019 года премьер-министром Украины станет Андрей Садовый.
- Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.